Как провести выходные в Волгограде?

Масленица, семинар по уличной фотографии, фестивали кельтской культуры, восточного танца, живой музыки и Британской анимации, концерты волгоградских коллективов – это и не только это ждет волгоградцев в эти выходные 12-13 марта.

С наступлением весны всё меньше и меньше времени хочется проводить время в четырех стенах. И накануне выходных часто возникают вопросы: куда пойти? Что и где интересного можно узнать в нашем городе? Как провести весело время с друзьями? Ведь походы по магазинам, кафе и кино порядком поднадоели за зиму. Долгие пешие прогулки пока вряд ли возможны (всё-таки на улице пока не так тепло, как хочется), поэтому мы решили продолжить нашу рубрику «Городской досуг» и сегодня делимся с вами интересными мероприятиями, которые стоит непременно посетить.

12 марта

Творческий вечер, посвящённый истории Святой Руси и Презентация новой книги волгоградской поэтессы Елизаветы Иванниковой «Похвала Владимиру» (литературное переложение с древнерусского языка) ждет волгоградцев.

В программе – автограф-сессия Елизаветы Иванниковой, которая лично подпишет каждому желающему свою новую книгу. Также гостей встретит яркая праздничная программа: конкурс на лучший каравай, hand-made ярмарка, масленичные угощения и забавы.

Место проведения: Молодежный центр XXI век (Волгоград, ул. Савкина, 8)

Начало: 15:00

Вход свободный

Семинар по уличной фотографии и Фестиваль кельтской культуры в ТРЦ «Акварель»

Сразу 2 интересных события ждет горожан в ТРЦ «Акварель». В 15.00 (арт-пространство,2 этаж) в рамках конкурса уличной фотографии «Моя Акварель» состоится семинар по street-фотографии. Ведущий семинара – Виген Аветисян, Фотограф, Член Союза Фотохудожников России.

Участие бесплатное.

В 18.00 откроется Фестиваль кельтской культуры. Не нужно ездить в Ирландию, чтобы проникнуться необыкновенной культурой кельтов – достаточно приехать в ТРЦ «Акварель». В программе мероприятия: хенд-мейд, боди-арт, ярмарка кельтских украшений, ирландские танцы и оригинальная фотозона в кельтской тематике.

LIAF! Фестиваль Британской анимации

Показ новой программы Международного Лондонского анимационного фестиваля.

LIAF-2016 – это 13 достойных внимания анимационных фильмов из Швейцарии, Латвии, США, Великобритании, Хорватии и Ирландии, полные юмора, смысла и эмоций. Новая программа LIAF представляет главные шедевры независимой анимации 2014-2015 годов, которую любят за свободу, нетривиальность и обилие самых разнообразных анимационных техник.

Место проведения: креативное пространство «ИКРА» (ул.Набережная 62-ой Армии 6, Речной Вокзал, 2-ой уровень)

Начало: 17:00

Цена билетов: 150 рублей – обычный, 100 рублей – льготный (студенты, аспиранты)

Концерт группы «ХИМЕРА»

Жесткие гитарные рифы с мелодичным вокалом, электронные аранжировки, лаконичные социальные тексты на русском языке – вот что такое «ХимерА».

Место проведения: пр. им. В.И. Ленина, 59

Начало в 19:00. До 18:30 вход в бар закрыт.

При себе ВСЕМ необходимо иметь документ, подтверждающий возраст.

Телефон для справок и бронирования билетов: 98-00-64 (17:00 - 01:00)

От заката до рассвета в антикафе «Посиделки»

Антикафе «Посиделки» предлагает сразу несколько возможностей провести ночь в компании друзей.

1. Ночная МАФИЯ!

2. Остросюжетный «ОСТРОВ СТРАХА»

3. Турнир по САМЫМ популярным играм: Mortal Kombat и FIFA 15 (xbox монитор d42).

4. Турнир по ПОКЕРУ

ИГРА НЕ НА ДЕНЬГИ!!! Лишь здоровый интерес, азарт и сладкие презенты!)))

5. Турнир по напольной игре «ТВИСТЕР»

6. Speed Dating (Быстрые свидания).

Подробности: http://www.youtube.com/watch?v=1nPytRnm038

Место проведения: Коммунистическая, 16. Привокзальная площадь

Начало в 21:00

Стоимость участия 380 рублей.

Как обычно, чай, кофе, сладости – аll inclusive. Можно принести свою еду с собой (или заказать к нам). Единственное табу – алкоголь и курение!

Заявки на участие: 8937 556 96 00)

13марта

Праздник «Широкая Масленица»

Празднование Масленицы на главной площади города.

В программе праздника: выступление лучших творческих коллективов города, а также встреча с развеселыми скоморохами-потешниками, Дедом Морозом, Зимушкой-Зимой да с Государыней-Масленицей. В финале праздника – традиционное сжигание Чучела Масленицы.

Начало: 10:00-15:00

Место проведения: Площадь Павших борцов

Вход свободный

Контактный тел.: 50-50-09

Свадебная выставка или Школа Молодоженов «Свадебный Выбор 2016»

Организаторы обещают рассказать, как организовать свадьбу своей мечты. Также для всех представится возможность поучаствовать в розыгрыше подарков и сертификатов от партнеров мероприятия, задать интересующие вопросы по вашему торжеству специалистам свадебной индустрии и стать участником уникальной-шоу программой с выездной регистрацией в режиме «онлайн».

В рамках школы молодоженов пройдет свадебная выставка

Место проведения: в ресторан «City» (БЦ «ВолгоградСИТИ»)

Начало: 13:00

Вход бесплатный.

Регистрация на школу обязательна. Узнать все подробности и зарегистрироваться на участие в проекте вы сможете по телефону: (8442) 98-19-50.

«Оттепель» – фестиваль живой музыки

Фестиваль живой музыки «Оттепель» – это акустический сейшн для тех, кто любит Жизнь, музыку и общение с близкими по духу людьми! Позитивные эмоции и пища для ума гарантированы!

Участники: Евгений Карчагин, Дмитрий Яворский, Юрий Косицын и группа «ФреZки». В начале фестиваля будет небольшой музыкальный сюрприз.

Место проведения: «Клуб-гостиная» – Дзержинский район, проспект Маршала Жукова, д. 112. Вход с улицы, со стороны «Диалайн». Остановка общественного транспорта «Дом детского творчества».

Начало: 17:00

Вход бесплатный

Гала-концерт фестиваля восточного танца

Гала-концерт четвертого межрегионального фестиваля восточного танца «ALEXANDRIA». Главной звездой мероприятия станет уникальная, всемирно известная танцовщица со своим неповторимым стилем танца – Марта Корзун. Также на концерте вы увидите выступления лучших танцевальных коллективов города.

Место проведения: ДК Ворошиловского района по адресу: ул. Ким, д.5

Начало:18:00