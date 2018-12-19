В Волгоградской области стартовал «Забег Дедов Морозов»

Сегодня, 22 декабря, в рамках всероссийского проекта «Беги за мной» стартовал «Забег Дедов Морозов». В течение нескольких дней акция пройдет в разных районах региона. Принять участие в соревнованиях могут волгоградцы в возрасте от 18 до 35 лет.

В Волгограде соревнования начались сегодня, 22 декабря, на открытых катках сети «Южный полюс». В течение дня эстафету на коньках будут передавать друг другу команды образовательных учреждений среднего профессионального образования. 23 декабря на площади Павших Борцов в бой вступят образовательные учреждения высшего профессионального образования.

Аналогичные забеги состоятся также и в других населенных пунктах региона. 22 декабря забег пройдет в Камышине, 23 декабря в Михайловке, 24 декабря – в Алексеевском и Городищенском районах, 25 декабря – в городе Волжском и Фроловском районе, Светлоярский район примет эстафету 27 декабря, а город Фролово – 28 декабря.

Участниками забега станут молодые люди, ведущие активный образ жизни, представители проекта «Беги за мной», участники молодежных движений и форумов, активисты студенческих объединений, спортсмены и любители бега.