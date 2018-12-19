Волгоград на ладони. Записки туриста

В очередном выпуске «Записки туриста» мы решили вас удивить малоизведанными и забытыми местами на территории самого города Волгограда. Эта точка на карте будет интересна и самим жителям города-героя, и его гостям. Заинтриговали?!

Если вы хотите полюбоваться красотами города с высоты птичьего полета, то вам просто необходимо посетить возвышенность в Кировском районе (отметка – 750 м). Именно там вы можете увидеть практически всю панораму Волгограда, за исключением Красноармейского района. Здесь имеется асфальтированная смотровая площадка, а за ней располагается безумно красивая сосновая роща. Это место просто предназначено для ночных прогулок, поскольку с высоты город переливается множеством огней, четко прослеживается освещение второй продольной. Ну а самое идеальное, что можно наблюдать с данной отметки – это салют.

Также данная возвышенность интересна тем, что на ней находится мемориальное сооружение, обозначающее место расположения вспомогательного пункта управления командующего 64 армии в период Сталинградской битвы, построенное в 1974 году по проекту архитекторов Д.В. Ершовой и Е.И. Левитана. Высота памятника – 9 м, представляет собой стилизованное изображение развевающегося на ветру знамени на древке, решенного в виде обелиска, установленного на прямоугольном основании.

Как же покорить данную возвышенность и где она находится!? Для этого необходим личный транспорт, поскольку остановки в этом месте не предполагается. Если ехать из Центра, то по второй продольной вам необходимо доехать до остановки «Угол парка» и повернуть на право. Далее едете прямо – и вот вы на месте:) Заблудиться просто невозможно. Точный адрес – г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте.

Уважаемые читатели портала «Волгоград 2.0», кто заинтересовался данным местом – садитесь в машину и вперед! В зимний период времени следует быть внимательными, поскольку склон очень высокий, заезжайте на своем транспорте с разбегу и только на смотровую площадку. Не стоит ехать дальше, поскольку у вас есть шанс застрять в сугробе! Испытано на личном примере. Не хотелось бы омрачать впечатления от такой красоты, увиденной с птичьего полета, желанием просто выбраться и не замерзнуть.