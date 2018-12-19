Я в чиновники пойду – пусть меня научат!

Волгоградские юные политологи снова погрузились в мир политики. 17 декабря в стенах Волгоградского государственного университета прошло 4-е заседание Образовательного проекта «Школа Молодого Политика 2.0». На сей раз участники размышляли на тему «Государственный аппарат или что такое чиновник?».

Казалось бы, что о государственном аппарате и о чиновничестве мы знаем многое. Действительно, государственный аппарат – это такой механизм государства, благодаря которому оно существует. Но, он не так прост, как кажется! Как минимум, есть более десятка определений этого понятия, в различных государствах оно имеет разную форму. Участники проекта, проанализировав все подходы к этому явлению, выработали единое, универсальное понятие: «Государственный аппарат – вся система органов и должностных лиц, наделенных полномочиями для реализации государственной власти; подсистема органов государственного управления – чиновничий аппарат».

Но о том, кто такой «Чиновник», ребята узнали не только из теории. Для того, чтобы на собственном примере понять, как работает государственный аппарат, ребята моделировали работу различных министерств. Таковых было шесть: Министерство образования и науки, Министерство экономического развития, Министерство транспорта, Министерство спорта, Министерство иностранных дел, министерство Здравоохранения. Перед ребятами были поставлены конкретные проблемы Российской Федерации, которые они пытались решить в рамках полномочий каждого из министерств. После этого один из ребят, представлявший позицию Председателя Правительства РФ, подвел итоги по работе каждого министерства. «Главная мысль, которую мы хотели донести до ребят – это то, что государственный аппарат – это больше чем механизм государства. Это скорее система управления, которая работает только в тесной взаимосвязи между внутренними структурными элементами» – поделились ведущие местер-класса, активисты Волгоградского МолРОП Зейналова Диана и Крестинина Елена.

Занятие завершилось подведением итогов по конкурсу #БлогШМП. Конкурс заключался в написании участниками мини-блогов на страницах в своих социальных сетях на тему «Политика в моей жизни». Конкурс был запущен на втором занятии, и к моменту его окончания участники написали по 7 блогов, отражающих их позицию относительно того, как политика влияет на них, на их окружение и на различные сферы жизни. По итогам были определены победитель (Решетников Дмитрий) и призеры (Андронова Анастасия и Борисова Лилия). От меня, как от руководителя проекта, была отдельная премия «За креативный подход к политике», которая досталась Бабкину Александру. Все отличившиеся были награждены призами и сувенирами с символикой от организаторов проекта.

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