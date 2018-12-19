В Волгограде почтят память жертв декабрьских терактов

29 и 30 декабря в Волгограде пройдут траурные мероприятия в память о жертвах террористических актов, потрясших наш город в конце 2013 года. Напомним, взрыв в здании железнодорожного вокзала 29 декабря прошлого года унес жизни 18 человек, а жертвами теракта следующего дня стали 16 пассажиров троллейбуса.

Как сообщила пресс-служба мэрии Волгограда, в понедельник, 29 декабря, в 13-30 в Волгоградской муниципальной консерватории имени Серебрякова пройдет акция в память обо всех жертвах террористических актов 2013 года.

На траурный митинг соберутся родственники и друзья тех, чья жизнь оборвалась в те трагические дни, выжившие очевидцы терактов, жители Волгограда, представители городской и региональной власти. Участники акции почтут память жертв террористических актов минутой молчания, а священнослужители отслужат панихиду. Произведения известных композиторов прозвучат в исполнении воспитанников духовно-певческой школы «Конкордия» и студентов консерватории имени Серебрякова.

Напомним, серия терактов в Волгограде в 2013 году унесла жизни 42 человек, более 100 были ранены. Первый взрыв прогремел 21 октября в автобусе №29, в результате чего восемь человек погибли. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала смертник совершил теракт, оборвавший жизни 18 человек. С интервалом в сутки, 30 декабря, другой террорист-смертник подорвал троллейбус №15 в Дзержинском районе, жертвами взрыва стали 16 человек.