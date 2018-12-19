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25 декабря 2014 г.
А. Корнилова |
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Волгоградские дорожные МУПы получат 47 спецмашин

Фото: zemstroi-n.ru

С нового года содержанием улично-дорожной сети Волгограда займутся муниципальные предприятия. Городские территории в равных пропорциях распределены между двумя МУПами. За четыре южные района будет отвечать МУП «ДСЭР Советского района», за Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Центральный – МУП «Северное».

В рамках муниципального задания дорожные МУПы будут выполнять работы по содержанию дорог, включающие в себя, в числе прочего, уборку, обработку проезжей части противогололедными материалами, устранение повреждений покрытия.

До конца года дорожные МУПы будут укомплектованы дополнительной специализированной техникой, приобретенной городом в лизинг. Между двумя предприятиями распределят 47 спецмашин – КДМ, тракторы, погрузчики, универсальные уборочные машины.  На их закупку городским бюджетом предусмотрено 187 млн. рублей. Поставщиком техники по итогам аукциона является компания «КАМАЗ-лизинг». 36 спецмашин уже переданы дорожникам и подготовлены к работе, идет оформление оставшейся техники.

Анастасия Корнилова
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