В 4 районах Волгограда парки и скверы встретят весну обновленными

В районах Волгограда завершается реконструкция парковых зон и скверов. Основные запланированные работы на объектах уже выполнены, весной преобразования частично будут продолжены. Благоустройство проводится силами МБУ «Волгоградзеленхоз» и подрядных организаций. Средства на реализацию четырех крупных проектов благоустройства городских территорий выделены областным руководством

В августе этого года четыре района Волгограда – Тракторозаводский, Ворошиловский, Краснооктябрьский и Красноармейский – по распоряжению руководства региона получили средства на реализацию лучших проектов благоустройства. На каждый из волгоградских объектов выделены по 20 млн. рублей – это бюджетные (два района выиграли областной конкурс), а также привлеченные средства. После определения подрядных организаций районы приступили к обновлению парковых зон.

В течение осенних месяцев значительные изменения произошли на площади Советской в Ворошиловском районе. На основной пешеходной зоне выполнена укладка тротуарной плитки. Расширена территория отдыха. Идет завоз грунта и посадка хвойных пород деревьев и кустарников. Главным украшением площади в летнее время станет новый фонтан. Прежний, состоявший из двух чаш, довольно часто выходил из строя, и каждый сезон требовались средства на его реконструкцию. Новое сооружение представляет собой так называемый «сухой» фонтан, устроенный на одном уровне с поверхностью пешеходной зоны. Вода при этом стекает в скрытую под землей чашу. В вечернее и ночное время будет включаться подсветка. Сейчас объект практически готов, вокруг него завершается укладка брусчатки.

«Сухой фонтан» появился и на площади Аттракционов в Тракторозаводском районе. Место отдыха жителей Спартановки заметно преобразилось: установлено ограждение всей парковой территории, закончено мощение тротуарной плиткой, завершается укладка брусчатки вокруг фонтана, проложен поливочный водопровод, идет монтаж фонарей. Остается установить скамьи – согласно проекту они выполнены в художественном чугунном литье. Заказчиком работ по благоустройству площади, так же как и объекта в Ворошиловском районе, является МБУ «Волгоградзеленхоз».

Масштабные работы развернулись в Красноармейском районе на ул. 50 лет Октября, здесь запланировано устройство бульвара с фонтаном. На сегодня выполнены земляные работы, закуплены материалы для устройства пешеходной зоны. Работы продолжаются полным ходом.

В Краснооктябрьском районе подходит к завершению обустройство первой очереди парка имени 70-летия Победы. На зеленой зоне вдоль проспекта Ленина в границах улиц 39-й Гвардейской и Библиотечной выполнены укладка плитки на главной аллее, устройство велосипедной дорожки и линии наружного освещения. Весной на территории планируется разбить цветники, установить скамьи, отметили в районной администрации. К юбилею Победы работы в парке будут завершены.

Кроме того, МБУ «Волгоградзеленхоз» заканчивает основные работы на объектах в Кировском и Ворошиловском районах. В сквере Доблести и Славы у храма святой великомученицы Параскевы выполнено мощение дорожек тротуарной плиткой, установлены скамейки, разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники, проложен поливочный водопровод. Работы по благоустройству сквера ведутся второй год и продолжатся будущей весной.