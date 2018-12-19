Студенты из Украины, обучающиеся в ВолгГТУ, получили новогодние подарки

25 декабря украинские студенты, обучающиеся в ВолгГТУ, принимали новогодние поздравления и подарки. Поздравить ребят с самым любимым всенародным праздником пришли представители ректората ВолгГТУ и начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области, генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко и начальник Волгоградской академии МВД, генерал-майор полиции Владимир Иванович Третьяков. Почетных гостей принимали ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак, президент университета, академик РАН Иван Александрович Новаков и проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов.

В университетском кафе «СПИН», где и проходило праздничное торжество, в этот вечер в адрес молодых людей, переживших страшные события у себя на родине, прозвучало много теплых слов. Владимир Ильич Лысак, обращаясь к студентам, прибывшим из Украины, выразил надежду, что в их стране все непременно изменится к лучшему, а та дружба, которая зародилась между украинскими студентами техуниверситета и курсантами академии МВД будет лишь крепнуть. Ректор пожелал ребятам здоровья, удачи и успехов в наступающем году, а также выразил благодарность руководителю пресс-службы ГУВД по Волгоградской области, полковнику Светлане Сергеевне Смоляниновой и начальнику отдела морально-психологического обеспечения ВА МВД РФ, полковнику Марине Анатольевне Титовой за организацию этого праздника. Александр Николаевич Кравченко в своем обращении подчеркнул, что беда, случившаяся на Украине – наша общая беда, но рано или поздно все вернется на круги своя и Донбасс станет еще краше, еще лучше. А Владимир Иванович Третьяков, поздравив студентов с предстоящим праздником, сообщил, что многие сотрудники полиции захотели поддержать ребят, встречающих Новый год не по своей воле не дома. От их имени А.Н. Кравченко и В.И. Третьяков передали молодым людям подарки. Завершил выступления официальных лиц Иван Александрович Новаков, который вспомнил замечательную украинскую песню: «Рідна мати моя, ти ночей не доспала // I водила мене у поля край села, // І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, // І рушник вишиваний на щастя дала». Он пожелал добра не только студентам, но их близким. Многие не смогли сдержать слез.

В ответном слове лидер украинских студентов ВолгГТУ Елена Голубничая поблагодарила всех за теплый прием и организованный праздник: «Мы окончим вуз, разъедимся, но всегда будем помнить Волгоград и людей, которые нам помогли в трудное время. Вы все навсегда останетесь в наших сердцах». В знак признательности и в качестве новогоднего подарка руководству ВолгГТУ и представителям МВД были преподнесены благодарственные письма, вручную выполненные ребятами.

Праздничный вечер продолжился зажигательными номерами и интересными конкурсами, а почетные гости получили возможность ближе познакомиться с вузом, побывав в музее истории и науки, где им рассказали об истории университета, его научных достижениях, которые произвели на гостей большое впечатление.