В Волгограде на 15 памятниках архитектуры установили гранитные тактильные таблички

Информационные стенды для слабовидящих установлены на зданиях, имеющих историческую ценность и являющихся памятниками архитектуры. В их числе «Клуб юных моряков» на улице КИМ, кинотеатры «Ударник» и «Родина», корпус гарнизонного лазарета 1913-1926 гг. на ул. 13-я Гвардейская, здание Дома купца Мишина (ныне вечерняя школа N 5) на ул. Волгодонской и некоторые другие. Это одно из мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей».

Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями является сегодня одним из приоритетных направлений работы городских властей. Так в Волгограде на протяжении двух лет реализуется муниципальная программа «Волгоград – город равных возможностей», в рамках которой предусмотрено оснащение перекрестков звуковыми сигналами, установка поручней и пандусов в социально-значимых объектах, оснащение тактильными плитами пешеходных переходов и многое другое.

– На 15 архитектурных сооружениях Волгограда в рамках программы уже установлены гранитные стенды с использованием шрифта Брайля, откуда волгоградцы и гости города смогут узнать полезную историческую информацию о здании, - рассказала Порталу городского развития «Волгоград 2.0» руководитель департамента муниципальных выплат и работы с населением Светлана Клюева. – В рамках программы размещаются не только гранитные стенды, но и пластиковые тактильные таблички, которыми оснащаются социально значимые объекты – учреждения образования и культуры, спортивные сооружения, структурные подразделения исполнительной власти. На стендах содержится основная информация об учреждении и его графике работы. Преимущество тактильных табличек в том, что их могут прочесть слабовидящие люди.

Отметим, на реализацию программы из бюджетов различных уровней в общей сложности выделено около 20 млн рублей, в том числе 10 млн муниципальных средств. 400 тысяч рублей было направлено на производство и установку гранитных информационных стендов с использованием шрифта Брайля.