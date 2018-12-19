Началось преображение парка «Радомский» в Ворошиловском районе

Уважаемые читатели портала «Волгоград 2.0»! Еще летом в нашей рубрике «Говорят горожане» мы рассказывали вам о плачевном состоянии парка «Радомский» в Ворошиловском районе. Полгода назад городские власти Волгограда заявили о масштабной реконструкции данного объекта. Уже к лету планировалось провести работы по обрезке деревьев, замене зеленых насаждений, укладке брусчатки, установке лавочек и устройству цветочных клумб. Однако наш краткий отчет к концу августа 2014 г. показал, что работа не была произведена в срок. Горожане все также наблюдали унылый, заброшенный, никому не нужный сквер. Обиднее всего – забытый всеми расположенный в его центре объект культурного наследия регионального значения – памятный знак в честь ожесточенных боёв 57-й, 62-й, 64-й армий за железнодорожную станцию Сталинград-2.

Однако совсем недавно наша редакция обнаружила, что работа не стоит на месте! Парк «Радомский» начал преображаться!

В первую очередь, бросается в глаза, то, что по всему периметру сквера были проведены реконструкции зеленых насаждений. Теперь парк видно, он стал просторный! Под ногами лежат не остатки старого асфальта, а аккуратные дорожки, вымощенные плиткой. Радует и обновленное освещение данного объекта: многочисленные лаконичные светильники гармонично вписываются в общий стиль парка.

Можно констатировать положительную динамику в реконструкции сквера. Однако, до конечного результата стоит еще много работать: привести в порядок памятник, установить лавочки и детский уголок, высадить цветочные клумбы (уже завезен плодородный грунт под посев газона) и др.

Ну а когда все эти работы будут произведены, мы обязательно порадуем вас конечным отчетом по благоустройству парка «Радомский».

В преддверии Дня города в Ворошиловском районе состоялось открытие сквера «Радомский». Фотоотчет доступен в материале: В Ворошиловском районе благоустроили сквер «Радомский»