Предновогодний марафон «Интеллектуальных сред»

Предновогодняя неделя в Волгограде оказалась особенно насыщенной интеллектуальными мероприятиями.

Открыла интеллектуальный марафон лекция доктора философских наук Андрея Ивановича Макарова «Красота в средневековой эстетике». Лекция состоялась во вторник, 23 декабря, в Музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Андрей Иванович произвел различение красивого и прекрасного. Красивое – это некоторое количество объектов, которые вызывают положительные реакции. Красивое прагматично. Прагматика красивого заключается в ориентировании человека в мире (красивое притягивает, безобразное отталкивает). Красивое может стать прекрасным только в том случае, если оно возвышенно, т.е. недоступно, находится на дистанции от созерцателя. Прекрасное непрагматично. Оно вызывает пристальный бескорыстный интерес. Как только в прекрасном находят выгоду, оно перестает быть таковым и превращается в желанное, вожделенное и т.д. Важной проблемой в средневековой эстетике была проблема соотношения красоты и доброты, внешнего и внутреннего. Эта проблема породила две тенденции: западноевропейскую и русскую. Западноевропейская культура предполагает разрыв между внешним и внутренним: так, Христос на полотнах изображался невзрачным, дабы его внешность не отвлекала зрителя от созерцания его внутренней красоты, т.е. доброты. На Руси же сложилась традиция, согласно которой внутреннее и внешнее взаимопроникают друг в друга и между ними устанавливается гармония: то, что красиво внутри, обязательно изображается красивым снаружи. Аналогично с безобразным. На примере средневековых икон ("Ангел Златые власы") и творчества таких художников, как Чимабуэ (к. XIII в.), Джотто ди Бондоне (н.XIV в.), Караваджо (н. XVII в.), Дж. Колер (к. XIX в.), лектору удалось продемонстрировать прекрасное и безобразное, возвышенное и желанное.

Перехватил интеллектуальную эстафету кандидат психологических наук Александр Михайлович Медведев. Лекция «Акт мышления: психологические аспекты» состоялась в среду, 24 декабря, в Волгоградском государственном медицинском университете. Александр Михайлович сквозь призму онтогенеза (т.е. индивидуального развития человека) рассказал о психологии мышления. В частности, лектор выделил несколько критериев мышления, пояснив их на примерах актов мышления у ребенка. Во-первых, это диалогичность. Диалогичность предполагает сопряжение внутренней интенции ребенка и внешней интенции родителя. Во-вторых, произвольность. Это качество выражается в способности гасить импульсивные поведенческие акты, в умении координировать свои действия. В-третьих, воображение. Воображение у ребенка проявляется в способности выполнять несколько ролей одновременно (например, говорить за всех кукол или жужжать за всех машинок). Все эти свойства мышления наблюдаются у ребенка в возрасте уже трех лет и составляют акты децентрации. Децентрация является необходимым условием для мышления, так как мышление предполагает взгляд на себя с другой позиции, со стороны. Лектор разграничил мышление и интеллект. Мышление всегда встроено в традицию, это своеобразный диалог с прошлым (память) и будущим (ответственность). Интеллект – это формальная сторона мышления, это отчужденный механизм, который индифферентен к содержанию своего предмета. В этом смысле, по словам лектора, интеллектом обладают некоторые животные (обезьяны, попугаи и др.), так как они способны выполнять простые алгоритмизированные задачи.

Четверг 25 декабря порадовал ценителей русской классики. В Молодежном отделе Волгоградской епархии прошло заседание литературного клуба «Homo legens», посвященное творчеству М.Ю. Лермонтова. Тема звучала следующим образом: «Между предопределением и волей: Печорин и «текст судьбы». Ведущий, Сергей Борисович Калашников, кандидат филологических наук, предложил участникам клуба на обсуждение повесть «Фаталист» (глава из романа «Герой нашего времени»). Занятие прошло в формате чтения текста повести с комментированием ведущего и последующей дискуссией. Центр дискуссии составила проблема выбора между предопределением и волей. Кто в повести «Фаталист» фаталист? Фаталист ли Печорин? На протяжении повести можно последить метания Печорина то в сторону фатализма, то в сторону волевого начала. С одной стороны, Печорин сам решает испытать судьбу, с другой стороны, герой осторожен и расчетлив. После всех увиденных (случай с поручиком Вуличем) и пройденных (происшествие с пьяным казаком) испытаний Печорин так и не приходит ни к какому конкретному выводу. Максим Максимыч на расспросы Печорина дает несколько ответов, но также не делает твердого выбора ни в пользу воли, ни в пользу предопределения. Как заметили участники клуба, «Герой нашего времени» – это текст без выводов, без окончательных решений. В конце герой признается: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера - напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает».

В субботу, 27 декабря, в библиотеке им. М.Горького состоялся литературно-поэтический вечер «Байрон с русскою душой», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. В программе было представлено 3 доклада. Роман Мельниченко с юридических позиций рассказал о смерти Лермонтова. Лермонтов был убит на дуэли Мартыновым, приговор которому постепенно смягчали (с 15 лет до нуля). Докладчик сообщил о том, что в этом деле («деле Лермонтова») не всё было чисто, к примеру, известно, что замолчали имена двух секундантов. Андрей Макаров рассказал об экзистенциальной скуке Печорина. Печорину скучно всегда, в любых ситуациях, даже в ситуациях любви. Такая укорененная скука, по убеждению докладчика, происходит от не случившейся встречи со Значимым другим. Печорин встречает многих людей, заводит с ними отношения, но это – отношения не того качества, которые возникают при общении со Значимым другим. Анастасия Торопова рассказала о посмертной славе Лермонтова. Частный аспект – театральные постановки. Пьесу «Маскарад» сам Лермонтов специально не публиковал, так как считал, что его пьеса предназначена не для чтения, а для театральной игры. Эту пьесу впервые поставил В.Э. Мейерхольд в 1917 году, и ставят ее до сих пор. Чередуясь с докладами, были исполнены романсы на стихи Лермонтова. Екатерина Карпенко под аккомпанемент Анны Олейниковой спела романсы на стихи «Горные вершины» и «Ангел». Стихотворение «Крест на скале» в музыкальной обработке представили Дмитрий Яворский и Дина Ягудина. Литературно музыкальный вечер вёл конферансье Юрий Ветютнев, сопровождая мероприятие вдохновенным чтением стихотворений великого русского поэта.

Завершился предновогодний марафон встречей в «Интеллектуальном кафе» в воскресенье 28 декабря. Встреча состоялась в чайной «Чай китайской панды» и была посвящена теме «Театр: магия или ремесло?». Ведущий, Юрий Юрьевич Ветютнев, рассказал о том, как голод, подражание и агрессия способствовали появлению театра, о том, как театр может отразить реальность, перевернуть ее, преобразовать и даже уничтожить. Ведущий ввёл участников в театральный дискурс, изложив принципы основных театральных систем (Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Бертольда Брехта и Антонена Арто). Юрий Юрьевич не понаслышке знает о театре, так как его театральный опыт начался с постановки спектакля «Антигона». Ведущий занятно описал техническую сторону театра (в частности работу режиссера и актера) и магичность. Магия театра заключается в способности производить новую жизнь. Участники смогли обсудить все интересующие их вопросы, а также поделиться своим собственным опытом просмотра спектаклей и разного рода происшествий в театре. Встреча прошла в уютной, дружественной обстановке, пришедшие смогли насладиться изысканным чаепитием и интеллектуальным общением. На протяжении встречи разыгрывался приз за самый интересный вопрос или комментарий. Приз получил один из участников Юрий. Это была книга К.Станиславского «Работа актера над собой».

Так завершило 2014 год Научно-образовательное общество «Интеллектуальные среды». Друзья, до встречи в Новом году!