Волгоградок учат шить совершенно бесплатно

Мало кто знает, что в центре города есть потрясающая творческая студия шитья! Это подростково-молодежный клуб «Фантазия», которым руководит профессиональный педагог, Тимофеева Вера Павловна, чьи интересы сошлись на моделировании и создании одежды и обучении этому всех желающих. Она же и проводит мастер-классы по шитью для всех желающих барышень.

Клуб открыт понедельник-четверг с 15:00 до 21:00, пятница – с 10:00 до 15:00. Приходить можно в любое удобное время, мастерская работает в свободном режиме: выбираете модель, кроите, шьете. Выкройки берутся из журналов «Бурда», можно найти практически любую модель на различные размеры, шить по ним очень просто. Это не обучение в привычном смысле, когда все приходят в определенное время, сидят в одном месте и повторяют за преподавателем. Время, во сколько вы придете и на какое время задержитесь, зависит от вашего желания. Вера Павловна поможет подобрать модель, раскроить, сшить, подогнать по фигуре. Она поможет создать как новое платье, так и переделать что-то из старого.

Возможно, вы сделаете юбку за один вечер, возможно, будете приезжать только раз неделю и шить пальто – вас никто не ограничивает. В мастерской есть широкие столы для кройки, современные швейные машинки, оверлок, утюг... Все то, что потребуется при таком креативном процессе, как создание одежды.

В ближайшее время в «Фантазии» возобновится другое направление работы – интернациональный клуб. Совместно с ребятами из других стран (в основном, из Африки и Азии), которые приезжают в Волгоград учить русский язык для дальнейшего обучения в Российских университетах, будут организовываться праздники, чаепития и различные мероприятия.

Анастасия Малая – Занимаюсь в Творческой мастерской «Фантазия» с 8 лет, а это значит, что уже много лет ношу ту одежду, которая мне нравится, которую я могу сшить самостоятельно. Вера Павловна – это не просто творческой человек, который может обучить важным и полезным навыкам, но и прекрасный педагог, который всегда знает, что происходит в жизни его учеников и может дать правильный, своевременный и ценный совет. Я искренне благодарна ей за ее социально-значимый и высоко профессиональный труд, ведь в настоящее время все реже встречаются люди, которые владеют каким-либо мастерством и могут им поделиться. Каждый сезон я шью что-то новое, в моей личной коллекции уже есть шорты, брюки, платья, шуба, создаю и ношу с удовольствием.

«Давно собиралась посетить клуб «Фантазия», о котором была наслышана от подруги (от автора материала – прим.ред.), и сегодня все-таки удалось это сделать. Приятный и дружный коллектив, уютная обстановка. Меня очень радушно приняли. И если что-то не получается, то Вера Павловна всегда скажет где ошиблась и как исправить. Время пролетело быстро и незаметно, а главное – с пользой. Мы даже успели попить чай, познакомиться поближе с девочками. Все очень понравилось и, конечно же, появилось желание приехать еще несколько раз, дошить платье», – поделилась настроением Марго Налтякян. Раньше она ничего не шила, сейчас решила попробовать.