В 2015 году шесть инновационных предприятий Волгоградской области получат финансовую поддержку

Как сообщает пресс-служба области, шесть малых и средних инновационных предприятий Волгоградского региона стали обладателями грантов по итогам конкурса «Коммерциализация», проводимого Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На реализацию своих проектов они получат 16 миллионов рублей. Принять участие в следующем этапе конкурса, могут предприниматели, внедряющие новые технологии.

Гранты на реализацию инновационных проектов получат ООО «Лаборатория – Евро», ООО «Айтинент», ООО «ИЦ России Современные технологии», ООО «Технология-СВ», ООО «ИНЭЛ» и ООО «ДОП». Они представили на конкурс проекты организации серийного производства препаратов «Тыквеол Плюс», создания системы прогнозирования и обработки сигнальных данных в нефтяной промышленности, разработки цифровых спектральных вольтметров, производства композитных материалов, термопластичных эластомеров, изготовления энергосберегающих блоков остекления зданий.

Всего на конкурс было подано более 500 заявок, в том числе девять волгоградских.

Отбор проводится для оказания финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Максимальный объем предоставляемого гранта составляет 10 миллионов рублей при условии стопроцентного софинансирования из собственных и привлеченных средств.

Отметим, что реализация программы «Коммерциализация» продолжается. В конкурсе могут принимать участие предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, действующие не менее года, подавшие заявки с приложением необходимых документов в информационной системе фонда на сайте http://online.fasie.ru. Заявки на очередной этап конкурса принимаются до 27 февраля 2015 года. С подробностями отбора можно ознакомиться в представительстве фонда по Волгоградской области – НП «Волгоградский центр трансфера технологий» по телефонам: (8442) 50-10-81 и (8442) 50-10-83.