Власти региона взялись за наведение порядка в земельной сфере Среднеахтубинского района

В конце декабря 2014 года состоялось рабочее совещание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с главой Среднеахтубинского района Геннадием Шевцовым. Предметом встречи стало наведение порядка в земельной сфере муниципального района.

Губернатор потребовал ликвидировать все коррупционные схемы, которые складывались на протяжении долгих лет в земельной сфере района, и поставил ряд приоритетных задач для развития муниципалитета. В частности, он потребовал, чтобы в первоочередном порядке выделялись земли под социальные объекты и жилье в рамках госпрограмм, были обеспечены условия для цивилизованного развития бизнеса и взяты на контроль все инфраструктурные проекты.

«Задачи стоят сложные. Среднеахтубинский район – очень важная для области территория, с большим потенциалом, но с массой накопленных проблем. В советское время это был овощной край, но сегодня вместо теплиц и полей здесь одни коттеджи – вся земля разбита на мелкие участки, которые принадлежат кому угодно. С этим беспорядком нужно заканчивать», – заявил Андрей Бочаров. На встрече с главой администрации района губернатор также подчеркнул, что при наведении порядка во власти нужно опираться на местные кадры. Что касается развития АПК и социального обустройства сел, то со стороны региона в этих вопросах муниципалитету будет оказана помощь, прежде всего, в строительстве инфраструктурных объектов.

Также, как сообщает пресс-служба региона, что в ходе инспекции, которая проходила на территории нескольких населенных пунктов Среднеахтубинского района, Андрей Бочаров осмотрел новую дорогу, построенную на средства областного гранта. Ассигнования в размере 10 млн. рублей получил местный ТОС по итогам регионального конкурса. Губернатор подчеркнул, что различные работы по благоустройству в этом году были проведены во всех районах области. Эффективность вложения средств, предоставленных муниципалитетам и ТОСам, предстоит оценить специальной комиссии, после чего будет приниматься решение об объемах региональной поддержки в 2015 году.