В Волгограде из-за наступивших морозов службы ЖКХ работают в усиленном режиме

В Волгограде установилась погода с максимально низкими температурами. В этот период резко возрастает риск аварий в сфере ЖКХ. Поэтому коммунальные системы Волгограда перешли на усиленный режим работы. Для получения оперативной информации и контроля ситуации в коммунальной сфере был создан оперативный штаб по вопросам тепло- и водоснабжения.

В этот период работа всех служб ЖКХ направлена, в первую очередь, на предотвращение нештатных ситуаций и обеспечение готовности оперативного устранения возможных аварий. В департаменте ЖКХ и ТЭК, на муниципальных предприятиях организовано дежурство ответственных лиц, а также утверждены графики работы спецтехники.

Как отметил руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации города Сергей Парыгин, управляющие компании, обеспечивающие порядок на внутриквартальных территориях, в целом работают удовлетворительно, однако степень износа коммуникаций достаточно высокая (почти половина из них нуждается в замене), что требует мобилизации всех усилий тепловиков для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Как доложил директор МУП «ВКХ» Ибрагим Мурадов, за первые семь дней наступившего года выявлено 10 аварий, связанных с отоплением, и 6 – с горячим водоснабжением. Все нештатные ситуации устранены – для их ликвидации была использована спецтехника: экскаваторы, тракторы откачки, средства малой механизации.

Основные усилия сотрудников Горводоканала направлены на предотвращение проблем на водозаборе очистных сооружений, которые могут повлечь перебои с водоснабжением, отметил директор МУПа Сергей Торбин. Специалисты предприятия принимают все меры для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. В дневное время на предприятии задействовано 14, ночью – 8 бригад, обеспеченных спецтехникой. Взаимодействие с потребителями организовано через call-центр Водоканала – по номеру 52-77-52.

В ближайшие два дня по прогнозам синоптиков ожидаются максимально низкие температуры, – отметил замглавы мэрии Сергей Сивоконь. – В связи с этим всем муниципальным службам необходимо продолжать взаимодействие по вопросам предотвращения и устранения аварийных ситуаций и усилить контроль над работой управляющих компаний.

Напомним, в случае возникновения нештатных ситуаций в жилом фонде, понижения параметров отопления ниже норматива в 18 градусов, жителям следует обращаться в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях. Заявки горожан также примут по следующим номерам:

городская диспетчерская служба департамента ЖКХ и ТЭК – 33-63-84;

районные муниципальные учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» – 79-79-26;

МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» – 73-50-82;

МБУ «ЖКХ Дзержинского района» – 58-52-05;

МБУ «ЖКХ Центрального района» – 23-13-15;

МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» – 97-13-97;

МБУ «ЖКХ Советского района» – 41-69-51;

МБУ «ЖКХ Кировского района» – 45-29-83;

МБУ «ЖКХ Красноармейского района» – 67-70-67.