В музее-заповеднике «Старая Сарепта» зазвучит джаз

17 января в 18.00 в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» с концертной программой «Золотые мелодии Джаза» выступит известный саксофонист Павел Новиков-Растопнин.

В программе концерта прозвучат Бесаме Мучо, Лунная Серенада, Я знаю почему, Чаттануга чу-чу, Уезжай из Нью-Йорка, Round Midnight, Begin The Beguine и другие мелодии джаза.

Павел Новиков-Растопнин является лауреатом Международных конкурсов, автором музыки к спектаклям, документальным и художественным фильмам. Он ведет педагогическую и концертную деятельность, исполняя как джазовую, так и академическую музыку. Его музыка исполняется на разных фестивалях, в том числе на Международном фестивале «Московская осень».

Вечер джаза 17 января подарит всем, кто придет на концерт, радость общения с замечательной музыкой, светлые эмоции и прекрасное настроение!

Справки по телефонам: 67-33-02, 67-02-80.