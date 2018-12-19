В Волгоградской области в 2015 году начнется строительство современного птицеводческого комплекса

В конце декабря 2014 года губернатор Андрей Бочаров совместно с инвесторами обсуждал перспективы строительства в Волгоградском регионе крупнейшего в ЮФО птицеводческого комплекса. Участниками встречи были первый заместитель главы области Александр Беляев и известный российский агропромышленник, руководитель рабочей группы по реализации инвестпроекта Сергей Разаев.

Проект представляет собой создание крупного птицеводческого производства замкнутого цикла с площадками в сельских районах. Подобные предприятия уже открыты и успешно работают в Белгородской, Тульской, Новгородской и Тамбовской областях – теперь инвесторы заинтересовались Волгоградским регионам и предлагают властям сотрудничество.

Отметим, что пока местные товаропроизводители не обеспечивают в стопроцентном объеме внутренние потребности в продовольствии. Поэтому администрация области делает особую ставку на развитие АПК, финансирование которого в 2015 году увеличится в два раза. Активно идет и взаимодействие с федеральным центром для получения дополнительной помощи в рамках программы импортозамещения, а также выстраивается диалог с инвесторами, которые способны предложить выгодные для региона проекты в птицеводстве, животноводстве и переработке. «Надежные деловые партнеры могут рассчитывать на господдержку и преференции – при этом предпочтение отдается тем, кто внедряет современные технологии, открывает предприятия с местной «пропиской» и создает для наших жителей рабочие места», – подчеркнул Андрей Бочаров.

Новый проект в птицеводстве, стоимость которого оценивается в 24 млрд. рублей, рассчитан до 2017 года и включает в себя четыре основных этапа. На территории Волгоградской области предполагается построить несколько специальных цехов, которые обеспечат выращивание кур, убой, переработку, производство бройлеров, куриного яйца и комбикормов. Благодаря новому комплексу, работу смогут получить примерно 1,5 тысячи человек, а годовые объемы после выхода на проектную мощность составят до 100 тысяч тонн мяса птицы, до 60 млн. штук инкубационного яйца и примерно 250 тысяч тонн комбикормов. Новое предприятие позволит увеличить региональный валовый продукт на 11 млрд. рублей и полностью закроет местную потребность в продукции птицеводства.

Как сообщает пресс-служба региона, по итогам переговоров губернатор Андрей Бочаров поставил задачу подобрать для инвесторов подходящие площадки в районах и согласовать условия совместной работы. Если окончательная договоренность будет достигнута, то первую очередь современной птицефабрики в Волгоградском регионе начнут строить уже в 2015 году.