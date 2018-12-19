В 2015 году размер детских пособий увеличится

Как сообщает пресс-служба Волгоградской области, с 1 января 2015 года на 5,5% увеличатся размеры единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком, на второго и последующих детей. Кроме того, возрастет сумма единовременного пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности; пособия по беременности и родам, уволенным при ликвидации организаций; пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячной выплаты на ребенка военнослужащего; единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; единовременного пособия в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами.

Все эти виды помощи семьям с детьми, как сообщили в региональном министерстве труда и социальной защит населения, финансируются из федерального бюджета.

Всего в Волгоградской области для поддержки семей с детьми реализуется 22 вида различных государственных пособий и мер социальной поддержки, из которых 13 финансируются из средств областного бюджета, восемь – из средств федерального бюджета, одна выплата осуществляется на условиях софинансирования. В министерстве труда и социальной защиты населения Волгоградской области отметили, что во многом благодаря проводимой политике по улучшению демографической ситуации на территории региона наблюдается рост рождения третьих и последующих детей. За 11 месяцев 2014 года число рожденных третьих и последующих детей составило 5 179 человек, что на 442 человека больше чем за аналогичный период 2013 года. Кроме того, значительно выросло количество многодетных семей с 17,1 тысячи семей в 2011 году до 21,2 тысячи семей в 2014 году.

Напомним, к федеральным льготам регион добавляет свои меры соцподдержки. В регионе выплачивается дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в размере 10 847 рублей. Подобная мера социальной поддержки предусмотрена еще в 19 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, в 2015 году вступят в силу два новых региональных закона, направленных на поддержку материнства и детства. Согласно одному из документов, с 1 января малоимущие многодетные семьи будут получать повышенный размер детского пособия – 530 рублей в месяц на каждого ребенка. Второй закон обеспечит поддержку семьям с детьми-инвалидами с третьей степенью ограничения жизнедеятельности. Родители таких детей ежеквартально будут получать из бюджета по 5 000 рублей.