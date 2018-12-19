Кадастровая палата сократила сроки осуществления государственного кадастрового учета

Кадастровая палата сообщает о сокращении сроков осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества по заявлениям, поданным в территориальных отделах Кадастровой палаты и в офисах многофункциональных центров. С 31 декабря 2014 года максимальный срок постановки на государственный кадастровый учет, государственный кадастровый учет изменений, учет части и снятие с учета объекта недвижимости (земельного участка, помещения, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства) не должен превышать 10 рабочих дней с момента поступления соответствующих документов в Кадастровую палату.

Кроме того, с 31 декабря 2014 года с 5 до 3 рабочих дней сокращен срок по заявлениям об учете адреса правообладателя.

Как рассказал порталу городского развития «Волгоград 2.0» директор филиала Кадастровой палаты Росреестра по Волгоградской области Алексей Колесников: «Сокращение сроков осуществления кадастрового учета является одной из приоритетных задач, поставленных Правительством РФ перед Росреестром. Со дня утверждения Правительством РФ «дорожной карты» (с 1 декабря 2012 года) сроки сокращаются уже во второй раз. Изначально они составляли 20 рабочих дней, с 1 октября 2013 года – 18 календарных дней, а с 31 декабря 2014 года – 10 рабочих дней. Данное уменьшение сроков не последнее, к 2018 году срок осуществления государственного кадастрового учета не должен превышать пяти рабочих дней».

Напомним, что государственные услуги Росреестра можно получить, обратившись в территориальные отделы Кадастровой палаты, офисы многофункциональных центров или воспользоваться интернет-порталом Росреестра www.rosreestr.ru.