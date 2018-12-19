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А. Корнилова |
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В Волгограде по результатам смотра-конкурса «Царицынская муза» выберут «Человека года»

14 января в 19-00 на сцене Волгоградского музыкального театра пройдёт финал смотра-конкурса «Царицынская муза-2014».

Торжественная церемония финала конкурса «Царицынская муза-2014» начнется в 19.00 в здании Музыкального театра. В 1 отделении выступят финалисты конкурса – 7 взрослых номинантов и 2 юных дарования во внеконкурсной детско-юношеской номинации «Открытие года». В конце 1-го отделения зрители проголосуют за понравившихся номинантов, чтобы определить обладателя Приза зрительских симпатий.

Во 2-м отделении вечера состоится награждение лауреатов «Музы-2014». В конце церемонии жюри под председательством руководителя ансамбля «Три – один» Сергея Коновалова объявит имя «Человека года-2014», избранного из числа 7 взрослых лауреатов конкурса.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Волгоградской области, номинантами в этому году стали: Олег Бажанов, поэт, прозаик, автор и исполнитель песен; Александр Вершинин, заслуженный артист России, ведущий актер Волгоградского областного театра кукол; Владимир Захаров, ведущий актер Волгоградского молодежного театра; Оксана Калинкина, художественный руководитель вокального ансамбля «Царица», лауреат всероссийских конкурсов; «Покров», фольклорный ансамбль Волгоградского социально-педагогического университета; Михаил Чалов, художник, автор серии картин «Образ Царицына»; Сергей Щербаков, скульптор, заслуженный художник России.

Во внеконкурсной детско-юношеской номинации «Открытие года» номинантами стали Анна Титаренко, эстрадная певица народного плана, 14 лет, обладатель Гран-при международного фестиваля «Золотой голос» (2013, Москва); Любовь Химич, художник, 13 лет, лауреат международных конкурсов, обладатель золотой медали XIII Дельфийских игр-2014 в Волгограде.

Анастасия Корнилова
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