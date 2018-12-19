В Волгограде расскажут, как получить образование за рубежом

21 января 2015 года в Волгограде в отеле Hampton by Hilton состоится выставка «Образование за рубежом». Организатор: Волгоградский центр молодежного обмена «ИнтерЭкс» (представительство образовательной группы Students International).

Волгоградские школьники, абитуриенты, студенты и их родители смогут узнать о программах высшего и поствысшего образования за рубежом, получить подробную информацию о языковых курсах для детей и взрослых, выяснить какие существуют подготовительные курсы для поступления в университеты за рубежом, а также познакомиться с программами среднего образования заграницей. Страны – участники выставки: Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Голландия, Мальта, Германия, Испания, Швейцария.

В программе выставки посетителей ждет персональное общение с представителями зарубежных учебных заведений, презентации образовательных возможностей лучших университетов США, Канады, Австралии и Великобритании, консультации по вопросам трудоустройства за рубежом. Также все желающие во время проведения выставки могут сдать БЕСПЛАТНО пробный экзамен IELTS, для этого нужно лишь предварительно зарегистрироваться он-лайн на сайте организатора: http://volgograd.studinter.ru/newsdet1130.html.

Сюрпризы ждут и волгоградских школьников. На выставке огласят имена победителя конкурса сочинений на английском языке, который стартовал в декабре 2014 года. Лучшее сочинение будет вознаграждено бесплатным обучением английскому языку на Мальте.

Выставка «Образование за рубежом» проводится в нашем городе уже не первый раз. Многие посетители выставок прошлых лет уже стали студентами учебных заведений, участвовавших в данном мероприятии в Волгограде. Есть и много таких ребят, которые, получив образование в Канаде, Австралии или Новой Зеландии, благополучно получили вид на жительство в этих странах и сейчас живут и работают там.

Вход на выставку свободный!

Время проведения выставки: с 13.00 до 19.00.

Интересующую информацию можно уточнить по телефонам:

+7 (8442) 90-25-80, + 7 906 170-2531