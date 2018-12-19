Где в Волгограде искупаться на крещение?

18 и 19 января, в дни празднования Великого православного праздника Крещения Господня, совместно с Волгоградской Епархией Русской Православной Церкви на территории города будут организованы места для проведения верующими обряда омовения. На всех семи площадках для обеспечения безопасности будут дежурить спасатели.

В Красноармейском районе местом крещенского омовения станет участок набережной Волги у монумента В.И. Ленину, в Кировском районе – у пристани «им.Руднева», в Советском районе – на набережной в районе поселка Тулака, в Центральном районе – около причала №9 на набережной им. 62-й Армии, в Дзержинском районе – на Ангарском пруду, в Краснооктябрьском районе – на территории яхт-клуба «Пилигрим», в Тракторозаводском районе – на Спартановке (напротив дома №4 по ул. Грамши).

Обряд омовения будет проходить с 18-00 18 января до 18-00 19 января.

На всех площадках будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Безопасность на воде обеспечат спасатели МКУ «Служба спасения Волгограда» и ГКУ «Волгоградская областная служба спасения на внутренних водах». За общественным порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов, народные дружинники, казаки. Кроме того, будут оборудованы палатки с обогревом, организовано горячее питание и чаепитие.

Координацию деятельности по всем вопросам осуществляет комитет гражданской защиты населения администрации.