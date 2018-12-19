Волгоградские волонтеры отправят «Письмо ветерану»

15 января в 15-00 в здании филиала ФГУП «Почта России» (ул. Мира, 9) состоится торжественное мероприятие по отправке писем ветеранам. Организатором патриотической акции выступил Центр патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности подростков и молодежи «Гвардеец» совместно с ФГУП «Почта России» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

В рамках акции «Письмо ветерану» в каждом районе Волгограда с 20 декабря на базе муниципальных учреждений сферы молодежной политики были организованы штабы, где каждый желающий мог написать свое письмо защитникам Сталинградской земли. Участниками акции стали воспитанники молодежно-подростковых центров, военно-патриотических клубов, кадетских классов, учащиеся школ, а также студенты ВУЗов и ССУЗов города.

15 января письма будут отправлены адресатам. И ко 2 февраля – Дню 72-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом – 640 участников Сталинградской битвы, проживающих на территории Волгограда и Волгоградской области, получат своеобразную весточку из прошлого – военные «треугольники» со штампом военно-полевой почты.