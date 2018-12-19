Сталинградские ветераны подписали обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель

Сегодня, в достаточно сложное время для страны губернатор дает импульс на сохранение исторической правды, которой так мало становится в нашей повседневной жизни. Нам, педагогам, было особенно приятно слышать о создании Центра изучения Сталинградской битвы и об указании губернатора во всех учебных заведениях Волгоградской области провести урок мужества в период со 2 февраля до 9 мая. Думаю, у нас все получится, вместе, ориентируясь на историческое прошлое, мы сможем преодолеть любые невзгоды. Правильно в дискуссии заметили слово «Победа» происходит от слова «преодоления беды».