Сталинградские ветераны подписали обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель

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22 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» вместе с фронтовиками выступил с осуждением действий ряда европейских лидеров по поддержке неофашизма.
В конференции «Уроки Победы: от Победы на Волге – к Рейхстагу», приняли участие глава региона, ветераны, ученые, учащиеся волгоградского мужского педагогического лицея и студенты волгоградских вузов. Итогом конференции стало подписание «Письма живых», которое будет направлено в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. В документе осуждается возрождение фашизма, происходящее сегодня в странах Евросоюза, а также замалчивание, искажение фактов и переписывание истории Второй Мировой войны и всего XX века.
Сегодня, в достаточно сложное время для страны губернатор дает импульс на сохранение исторической правды, которой так мало становится в нашей повседневной жизни. Нам, педагогам, было особенно приятно слышать о создании Центра изучения Сталинградской битвы и об указании губернатора во всех учебных заведениях Волгоградской области провести урок мужества в период со 2 февраля до 9 мая. Думаю, у нас все получится, вместе, ориентируясь на историческое прошлое, мы сможем преодолеть любые невзгоды. Правильно в дискуссии заметили слово «Победа» происходит от слова «преодоления беды».
«Уроки победы» – площадка обмена мнениями, передачи житейского опыта и мудрости, объективных фактов и живых эмоций от лица участников Великой Победы. Подлинная интерпретация исторических фактов позволит оценить современные политические реалии, сформировать должное отношение молодежи к наследию страны. Данное мероприятие имело просветительское начало в духе патриотического воспитания, идейных призывов за мир.
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