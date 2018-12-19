В районах Волгоградской области продолжится расчистка русел малых рек и ериков

В 2015-м году продолжится работа по расчистке водных объектов в Новоаннинском, Палласовском и Среднехатубинском района. Работа проводится в рамках программы «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на 2014-2020 гг».

Как поясняют экологи региона, с 2012-го года в Среднеахтубинской пойме ведется работа по очищению водных участков от донных отложений – к настоящему моменту очищено уже порядка 13 километров. Это позволило не только улучшить качество воды, но и углубить протоки, благодаря чему они будут лучше заполняться водой в период весеннего паводка. Также в Среднеахтубинском районе запланировано приведение в порядок ериков Дегтярный, Дударев, Нарезной, Жерновой.

Продолжатся в этом году работы по экологической реабилитации ерика Каширин и его протоков до озера Проклятое – стоимость проекта достигает 40 миллионов рублей.

Практически завершен процесс расчистки реки Бульбин в Палласовском районе – работы проведены на участке длиной более трех километров. По расчетам специалистов, углубление дна позволит предотвратить подтопление территории Палласовки, а также спасти реку от деградации.

До 2017 года будет вестись расчистка русла реки Перевозинка в Новоаннинском районе – стоимость проекта составляет порядка 68 миллионов рублей.