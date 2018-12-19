В Волгоградской области подвели итоги развития промышленности за 2014 год

По итогам 2014-го года индекс промышленного производства Волгоградской области составил 100,7%. В целом, отдельные отрасли промышленности продемонстрировали позитивную динамику.

Как отметили порталу городского развития «Волгоград 2.0» в министерстве промышленности и торговли Волгоградской области, весомый вклад в развитие промышленного сектора региона внесли: «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», Волжский трубный завод, Волгоградский тракторный завод, предприятия «Волга-ФЭСТ».

Наибольший рост был отмечен в производстве нефтепродуктов: смазочных масел (плюс 96,4%), прямогонного бензина (плюс 14,4%), дизельного топлива (плюс 8,6%), автомобильного бензина (плюс 6,6%). В металлургическом производстве увеличился выпуск стали на 10,6%, проволоки – на 7,5%. В текстильной отрасли на 44% возросло производство женского платья, кордных тканей – на 26%, спецодежды – на 7,8%.

Машиностроители порадовали прибавкой числа выпускаемых автобусов – плюсом почти 16%. Также в Волгоградском регионе в 2014-м году более чем на 44% больше произвели мясных полуфабрикатов и на 36,4% – сыра и творога. Вместе с тем в добыче полезных ископаемых отмечается снижение индекса промышленного производства – на 3,8%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 4,2%.

Прибыль по экономике Волгоградской области за 11 месяцев 2014 года, по информации Волгоградстата, составила 89,4 миллиардов рублей – это на 22% выше показателей аналогичного периода прошлого года, в том числе в обрабатывающих производствах прибыль до налогообложения составила более 68 миллиардов рублей (рост 30,4%).

Напомним, по итогам 2014-го года шесть промышленных организаций Волгоградской области стали победителями федеральных конкурсов на предоставление субсидий для реализации инвестпроектов – это «ВОЛГАБАС», Камышинский завод бурового инструмента, Урюпинский машиностроительный завод, предприятия «Волга-ФЭСТ», «Ростпластпрофиль», «Кислородмонтаж». Большая часть проектов направлена на производство импортозамещающей продукции, за весь период их реализации из федеральной казны будет направлено более одного миллиарда рублей субсидий, планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, Камышинский завод бурового инструмента стал победителем федерального конкурса на предоставление субсидии на компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) – предприятию удалось привлечь из федерального бюджета 27 миллионов рублей. Также в 2014-м году по линии Минпромторга РФ из федеральной казны Волгоградскому региону направлено более 123 миллионов рублей для приобретения автобусов на газомоторном топливе – на эти средства планируется закупить 58 новых машин.