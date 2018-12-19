Немного о футболе или #СпаситеРотор

Друзья, сегодня речь пойдет о футболе, а точнее, о нашумевшей истории с возможной ликвидацией волгоградской команды «Ротор». Наш портал не мог не обратить внимание на данный факт.

Мы хотим лишь ввести в курс дела неосведомленную часть аудитории о сложившемся положении вещей, а также напомнить жителям города об исторических моментах развития команды.

Наша футбольная команда была основана в 1929 г., в чемпионатах страны выступает с 1936 г. Прежние названия: «СТЗ», «Трактор», «Торпедо», «Сталь», «Баррикады». Нынешнее название, «Ротор», команда обрела в 1975 г. Наиболее яркие достижения клуба в Чемпионатах России: Серебряный призер (1993 и 1997 гг.), Финалист Кубка России (1995 г.), Бронзовый призер (1996 г.), Победитель Второго дивизиона среди команд зоны «Юг» (2011-2012 гг.).

Несмотря на столь богатую историю футбольной команды, на сегодняшний день она переживает не самые лучшие времена. На днях в администрации Волгоградской области состоялось совещание, где было рекомендовано ликвидировать команду «Ротор» текущей зимой, а со следующего сезона заявить во второй дивизион «Олимпию». Причина: финансовые трудности футбольного клуба, а именно, наличие многомиллионных долгов. Вариант с дальнейшим бюджетным финансированием «Ротора» властями также не рассматривается. Конечно, новость о ликвидации любимого волгоградцами клуба была воспринята весьма остро, ведь «Ротор» – это своего рода некий бренд города, а в связи с надвигающимся чемпионатом мира по футболу, иметь спортивный стадион мирового класса и не иметь собственный футбольный клуб, некогда бывший на арене мировой славы, печально….

Реакция на данную проблему последовала незамедлительно. Неравнодушные люди – болельщики, фанаты, футболисты, тренера и многие другие любители футбола – мгновенно откликнулись на акцию «#СпаситеРотор», которая была запущенна в социальных сетях. В ней уже приняло больше тысячи человек, участники, которой находятся далеко за пределами нашей страны. Цель акции – привлечь внимание к проблеме (сделать фото с плакатом «#Спасите Ротор»). Также любой желающий мог перечислить денежные средства в счет погашения долга. Свои фото в поддержку волгоградской команды выложили такие знаменитые спортсмены как Роман Павлюченко, Алексей Миранчук, Сергей Семак, Дмитрий Хохлов, Игорь Колыванов.