Волгоград встретит широкую Масленицу

С 16 по 22 февраля во всех районах Волгограда пройдут массовые мероприятия, посвященные проводам русской зимы и празднованию Масленицы. Гостей и жителей города приглашают принять участие в народных гуляниях, веселых конкурсах и забавах, а также отведать горячих блинов.

Как рассказала порталу городского развития «Волгоград 2.0» руководитель департамента по делам культуры администрации Волгограда Елена Фомина, городской праздник, посвященный проводам русской зимы, состоится 22 февраля на площади Павших борцов в Центральном районе.

– С 10-00 до 15-00 на площади будут организованы народные гуляния, – сообщила Елена Фомина. – В программе праздника – разнообразная концертная программа с выступлением лучших творческих коллективов, проведением мастер-классов народных ремесел, выставки поделок декоративно-прикладного творчества. Будет организовано угощение блинами и чаепитие. Кульминацией станет сжигание чучела Масленицы. Планируется, что гостями праздника станут около 10 тысяч гостей и жителей города.

В течение всего праздника на площади будет работать множество интерактивных площадок для разных возрастов. Так, самые ловкие и смелые смогут испытать удачу в масленичной забаве «Ледяной столб» – каждый, кто доберется до верхушки, снимает понравившийся ему пакет с ценным призом. Ярким событием станут показательные выступления участников царицынской богатырской заставы: бой меч против меча, копье против рогатины, сражение против доспешных воинов с метанием булав, топорцев, стрельба из лука и т.д.

Кроме того, народные масленичные гуляния будут организованы в каждом районе города. Во время проведения массовых мероприятий будут осуществлять дежурство сотрудники правоохранительных органов, бригады «Службы спасения Волгограда», казаки, народные дружинники.