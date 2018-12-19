В Молодежном театре состоялась международная премьера спектакля «Знаешь… Все эти границы…»

13 февраля в Молодежном театре стартовал проект международного уровня «Знаешь… Все эти границы…». Подобных спектаклей волгоградцы не видели уже более 20 лет. Совместно с театром «Theatre de chamber 232u» из города Ольнуа-Эмери (Франция) художественный руководитель Молодежного театра – Владимир Бондаренко и его труппа задумали грандиозное театральное действие. Автор, постановщик и сценограф Кристофер Пирэ на премьере спектакля поделился с порталом «Волгоград 2.0» о достаточно длительном рождении данной постановки:

– «На создание спектакля у нас ушло 3 года: переговоры, кастинг актеров, написание оригинального текста и музыки, видеоряда и т.д. Также международная обстановка в мире осложняла данный процесс, однако я стараюсь бороться и разводить политику и культуру. Свои «шоковые места» всегда были у всех государств, однако это не должно мешать искусству».

Спектакль, название которого в окончательном варианте выглядит как «Знаешь… Все эти границы…», посвящен границам в широком смысле слова: государственным, морально-этическим, барьерам между людьми и идет на двух языках с субтитрами на экранах (русский/французский), сопровождающими действие. Персонажи и зрители переходят из одного пункта назначения в другой, мы следим за ними в их путешествиях: из Брюсселя в Волгоград, из Франции в Россию или Германию, в их несостоявшихся или случившихся встречах. Спектакль вобрал в себя множество эмоций: любовь, отчаяние, сомнение, риск, желание повстречать на свое пути что-то новое и неизведанное.

Необходимо отметить безупречную игру актеров – Анастасия Фатеева (Стася), Елена Аравье-Жилова (Елена), Дмитрий Матыкин (Дима), Юлия Мельникова (Юля), Игорь Мишин (Игорь), Кристоф Пирэ. Интересно, что имена персонажей в спектакле повторили настоящие имена актеров в реальной жизни. Нельзя остаться равнодушным и к музыкальному сопровождению спектакля: живая музыка и исполнение произведений, как на русском, так и на французском языке, стирает все условные границы между станами.

Один из персонажей спектакля – Игорь сказал: «Люди – медведи, каждый должен оставаться в своей берлоге… мы теряем память, историю, запах матери…». Возможно ли это? Или наш мир поглотила глобализация? Мы стали космополитами? Над всеми этими вопросами невольно задумываешься, посмотрев спектакль «Знаешь… Все эти границы…».

Премьерные показы спектакля пройдут 13, 17, 18, 19 и 20 февраля в 19-00; 14, 15, 21 и 22 февраля в 18-00. Далее спектакль будет показан в Европе, первые его увидят зрители севера Франции.