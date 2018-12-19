В Волгограде состоялась премьера фильма «Территория», посвященного геологам

В апреле в российский прокат выходит масштабная приключенческая драма «Территория». 24 марта в волгоградском кинотеатре «Киномакс» состоялся пресс-показ картины и встреча с режиссером картины Александром Мельником и актером Константином Балакиревым.

Фильм, отснятый по роману Олега Куваева, повествует об открытии грандиозного месторождения золота. Фильм основан на реальных событиях и, как и книга, посвящён тяжелому труду советских геологов, которые всю свою душу вложили в любимую профессию.

Картина по-настоящему может свести с ума жителей мегаполисов и больших городов. Захватывающая дух природа позирует в каждом кадре, как самая профессиональная модель. Тундра с её северным холодным панцирем, река Эльгай – быстрая и буйная, растения, которые вросли в камни и скалы. Территория – это место на самой макушке Земли, у Ледовитого океана. Лишь пустынная тишина и ветер по-настоящему управляют ей. Здесь суровый русский север, которому способны бросить вызов немногие.

Время действия – период с 1960-1961 года. Главный герой картины – геолог Илья Чинков по прозвищу Будда. Внешне невозмутим и сдержан. Он одержим идеей найти легендарное золото Территории. Сейчас здесь добывают лишь олово и эти полные легенд места не нужны огромной стране. Единственный поселок и геологическую контору здесь решено ликвидировать, если драгоценный метал так и не будет найден. Чинков собирает команду смельчаков, готовых поставить на карту все, включая собственные жизни для поисков золотых рудников. Среди этих людей те, настоящие мужчины, которые «лупой прикуривают от северного сияния», для которых молоток и есть предмет познания, и кто не трусит жить мечтой.

Великолепная игра актеров, которую невозможно не отметить. Смотришь и ловишь себя на мысли, что здесь уже почти документальные съемки, что именно эти слова может говорить человек, столкнувшись с необъятным простором природы.

Сценарий фильма также безупречно выдержан. В нем нет ничего лишнего. Каждая фраза произнесена так, словно прочитана из книги мудрого шамана-пастуха этих мест Кьяе.

Этот фильм оставил свой запах льда, редких трав, перьев птиц, живущих в крутых утесах, свежего снега и воды. На вкус я бы сказала, он в точности уха, которую варят только люди, знающее в ней толк. Фильм цвета сияния звезд и солнца в ясную погоду, цвета свободы и сухой, потрескавшийся степной земли. Иней на косматой бороде геологов, красная помада на губах их жен, свеча на играющей пластинке, кружка спирта, мозоль на правой руке.

Созерцательное, гипнотическое кино, полное погружение в иную действительность. Смотреть подобный фильм – значит творить его вместе с режиссером, быть соавтором.

Этот фильм должен увидеть каждый зритель, который хочет убедиться в том, что наша Земля в надежных руках настоящих людей. Людей, которые не боятся работы и трудностей, для которых это и есть жизнь.