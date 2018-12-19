Вице-премьер РФ Игорь Шувалов остался недоволен обликом Волгограда

3 апреля с рабочим визитом Волгоград вице-премьер РФ Игорь Шувалов вместе с министром спорта РФ Виталием Мутко посетили Волгоград. Цель визита федеральных чиновников – оценка подготовки города к ЧМ-2018.

Вместе с губернатором Андреем Бочаровым первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов и министр спорта РФ Виталий Мутко осмотрели старый и строящийся новый терминалы международных авиалиний. В рамках модернизации волгоградского аэропорта губернатором Андреем Бочаровым был предложен проект реконструкции аэродромного комплекса и строящегося нового пассажирского терминала. Также глава региона предложил создать на территории аэропорта интермодальный комплекс, который объединит пассажиров воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 1,2 миллиарда рублей. Международный терминал 1959 года постройки первый вице-премьер предложил реконструировать, сохранив исторический фасад здания.

Далее федеральные чиновники по традиции отправились на Мамаев Курган отдать дань памяти защитникам Сталинграда и посмотреть панораму облика города-героя. Игорь Шувалов отметил, что стоит заняться внешним обликом волгоградских зданий. Хотя бы тех, которые стоят на пути к главным объектам мундиаля, в том числе и привести в порядок внешний вид завода «Красный Октябрь. Вице-премьер дал поручение привести фасады в порядок к 2018 году.

Находясь на главной высоте России, Андрей Бочаров рассказал Игорю Шувалову об идее строительства обширной эспланаду от берега Волги до вершины Мамаева Кургана, которая принадлежит еще автору мемориального комплекса «Мамаев Курган», скульптору Евгению Вучетича. «Нам бы хотелось реализовать эту идею, построить внизу причал, чтобы туристические суда могли сюда подходить», – пояснил Андрей Бочаров.

Далее столичные чиновники отправились с проверкой на место строительства нового стадиона. Возведение футбольной арены в Волгограде ведется без задержек, но необходимо активизировать работы – такое решение было принято по итогам посещения первым вице-премьером России Игорем Шуваловым строительной площадки стадиона к ЧМ-2018. Сегодня на объекте ведутся работы нулевого цикла: готовится котлован, проводятся коммуникации, строится городок для рабочих. Строительство идет строго по графику, на площадке задействованы 110 специалистов и 80 единиц техники. Рабочая документация передана подрядчику на 6-7 месяцев работы вперед, подчеркнул директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Дмитрий Попов. Игорь Шувалов отметил, что строительство стадиона «Арена-Победа» необходимо ускорять. «Пока задержек нет, но нужно активизировать работы нулевого цикла», – подчеркнул первый вице-премьер.

После посещения стройплощадки Игорь Шувалов, Виталий Мутко и Андрей Бочаров осмотрели центр города. Они прошли по Аллее Героев, спустились к Центральной набережной, где обсудили планы по ее реконструкции, а также варианты размещения фанзоны к чемпионату мира и перспективы создания на левом берегу Волги рекреационной зоны для жителей и гостей города.