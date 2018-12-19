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В Волгограде пройдут круглые столы, посвящённые уходу за тяжелобольными и помощи бездомным

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Общество

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Город
31 декабря 2014 г.
А. Лабурец |
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«Зажги» на Новый год! Наш наглядный ликбез безопасного использования пиротехники в праздничную ночь

В последние несколько лет Новый год у россиян ассоциируется не только с шампанским и оливье, но и с нескончаемым грохочущим шумом за окном. Яркое шоу, поражающее своими масштабами и небывалым размахом, приходится по вкусу, как взрослым, так и детям. Однако праздник праздником, а заботу о здоровье никто не отменял! В представленной ниже инфографике мы хотели бы ознакомить волгоградцев с основными критериями правильного и безопасного использования пиротехнических изделий в праздничную ночь:

Анастасия Лабурец
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Фотогалерея

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