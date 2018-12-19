«Зажги» на Новый год! Наш наглядный ликбез безопасного использования пиротехники в праздничную ночь

В последние несколько лет Новый год у россиян ассоциируется не только с шампанским и оливье, но и с нескончаемым грохочущим шумом за окном. Яркое шоу, поражающее своими масштабами и небывалым размахом, приходится по вкусу, как взрослым, так и детям. Однако праздник праздником, а заботу о здоровье никто не отменял! В представленной ниже инфографике мы хотели бы ознакомить волгоградцев с основными критериями правильного и безопасного использования пиротехнических изделий в праздничную ночь: