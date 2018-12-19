Парад Новогодних елок на улицах Волгограда

Наши любимые читатели портала «Волгоград 2.0», поздравляем вас с Новым 2015 годом! Желаем вам личного счастья, семейного благополучия, а также чистого и благоустроенного города!

Наступили долгие выходные! Рекомендуем всем жителям города-героя после отдыха от новогодней ночи и ликвидации всех праздничных яств, одеться теплее и выйти на прогулку по украшенным улицам города. В каждом районе красуется свой символ Нового года – праздничная Ель.

Безумно красивый сказочный ансамбль представлен на площади Павших Борцов в Центральном районе.

Рядом с Ворошиловским Торговым Центром располагается Ель с самой забавной иллюминацией (падающие капли).

Перед Царицынской оперой (Краснооктябрьский район) стоит «клетчатая» Ель.

Елочка с бантиками нашла свое почетное место на Площади Чекистов.

Лаконичная Ель располагается на площади Советской.

Сама элегантная Ель принадлежит заводу «Нефтяного Машиностроения им. Петрова» (Советский район).

Пушистая елочка ждет всех на Площади им. Кирова (Кировский район).

Просто невозможно перечислить все Новогодние Елки Волгограда:) Однако у каждого из нас есть своя, самая любимая, которая стоит дома и придает сказочное настроение в зимний период. Они все разные: живые и искусственные, большие и маленькие, нарядные и сдержанные. Давайте поделимся своими оригинальными решениями по украшению новогоднего талисмана. Выкладывайте фото своего творения в группу Портал городского развития «Волгоград 2.0» https://vk.com/vlg20 Удиви всех своим неординарным подходом!