Культура

В Среднеахтубинском районе появился первый 3D-кинотеатр

19 декабря 2018 г.
.
Общество

В Волгограде пройдут круглые столы, посвящённые уходу за тяжелобольными и помощи бездомным

17 декабря 2018 г.
.
Общество

«Дом.ru» и телеканал «Охотник и рыболов HD» ищут лучшего рыбака

14 декабря 2018 г.
.
Город
02 января 2015 г.
Н. Черных |
.

Парад Новогодних елок на улицах Волгограда

Наши любимые читатели портала «Волгоград 2.0», поздравляем вас с Новым 2015 годом! Желаем вам личного счастья, семейного благополучия, а также чистого и благоустроенного города!

Наступили долгие выходные! Рекомендуем всем жителям города-героя после отдыха от новогодней ночи и ликвидации всех праздничных яств, одеться теплее и выйти на прогулку по украшенным улицам города. В каждом районе красуется свой символ Нового года – праздничная Ель.

Безумно красивый сказочный ансамбль представлен на площади Павших Борцов в Центральном районе.

Площадь Павших Борцов. Фото: Андрей Жевак

Рядом с Ворошиловским Торговым Центром располагается Ель с самой забавной иллюминацией (падающие капли).

Фото: Андрей Жевак

Перед Царицынской оперой (Краснооктябрьский район) стоит «клетчатая» Ель.

Фото: Андрей Жевак

Елочка с бантиками нашла свое почетное место на Площади Чекистов.

Фото: Наталья Черных

Лаконичная Ель располагается на площади Советской.

Фото: Наталья Черных

Сама элегантная Ель принадлежит заводу «Нефтяного Машиностроения им. Петрова» (Советский район).

Фото: Наталья Черных

Пушистая елочка ждет всех на Площади им. Кирова (Кировский район).

Фото: Наталья Черных

Просто невозможно перечислить все Новогодние Елки Волгограда:) Однако у каждого из нас есть своя, самая любимая, которая стоит дома и придает сказочное настроение в зимний период. Они все разные: живые и искусственные, большие и маленькие, нарядные и сдержанные. Давайте поделимся своими оригинальными решениями по украшению новогоднего талисмана. Выкладывайте фото своего творения в группу Портал городского развития «Волгоград 2.0» https://vk.com/vlg20 Удиви всех своим неординарным подходом!

Наталья Черных
>
 

Фотогалерея

.
.
.
.
.
.
.
.

Другие статьи в рубрике «Город»

В Волгограде заработал телеканал Деда Мороза

В Волгограде разработан план использования стадиона «Волгоград Арена» в режиме наследия

В пойме реки Царицы подготовили основание для ледового катка

В Волгограде обновили маршруты городских автобусов