В музее-заповеднике «Старая Сарепта» встретят Старый новый год необычным образом

13 января в 16.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет «Васильевская вечерка».

С Васильевым вечером и с Васильевым днем были связаны представления о так называемой магии первого дня нового года, конкретной границей между прошлым и будущим. Васильев вечер считался в народе временем самых точных и верных гаданий, которые производились в течение всего святочного периода.

Гости музея на программе «Васильевская вечерка» узнают, для чего девушки делали вокруг себя круг «супротив солнца» и «по солнцу», а также что значит быть обладателем «нераздельного», т.е. неразменного рубля. Участники услышат о гаданиях, основанных на вытаскивании жребия, и смогут узнать тайны своей судьбы. И, конечно, гостей программы ждут угощения, которые подавали в старину в Васильевский вечер.

Вот такая необычная встреча Старого нового года пройдет в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Для участия в программе «Васильевская вечерка» необходима предварительная запись по телефону 8-927-516-39-22