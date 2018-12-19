В Москве проведут круглый стол «Инновационные регионы: технологические приоритеты развития»

5 февраля в гостиничном комплексе Управления делами Президента РФ «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» состоится круглый стол – «Инновационные регионы: технологические приоритеты развития». Организатором мероприятия выступает АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур».

В заседании примут участие представители органов исполнительной власти регионального и федерального уровней, институтов развития, бизнес-сообщества, эксперты.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы: меры государственной поддержки субъектов РФ с разными моделями инновационного развития, модернизацию регионального промышленного сектора, импортозамещение и технологическая модернизация, опыт межрегионального сотрудничества через региональные программы развития, экспертно-аналитическая оценка рисков и др.

Ключевые участники мероприятия: Министерство образования и науки РФ, Минпромторг России, Министерство экономического развития РФ, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Центр инновационного развития города Москвы, отраслевые ассоциации предпринимателей, представители бизнес-сообщества и др.

Мероприятие будет разделено на две сессии: «Меры и условия государственной поддержки» и «Практические приемы эффективного инновационного развития в российских регионах».

В ходе первой части планируется обсуждение следующих тем: существующие программы господдержки федерального и регионального уровней, государственно-частное партнерство.

Во второй части заседания будут представлены презентации региональных программ и проектов по модернизации промышленного сектора, а также состоится дискуссия на тему преодоления барьеров на пути инновационного развития.

Круглый стол «Инновационные регионы: технологические приоритеты развития» станет дискуссионной площадкой для обсуждения основных программ государственной поддержки предпринимательства в рамках реализации инвестиционных и инновационных проектов.