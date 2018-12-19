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11 января 2015 г.
А. Корнилова |
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Жильцы 34 аварийных домов в Волгоградской области получат новые квартиры

Фото: mirtesen.ru

Фонд развитию ЖКХ одобрил заявку Волгоградской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья на 2015 год.

Волгоградская область получит для этих целей 286 миллионов рублей. В порядке софинансирования регион добавит 229,62 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры 978 граждан из 34 аварийных домов.

Как сообщает пресс-служба региона, в рамках областной пятилетней программы переселения граждан из аварийного фонда в регионе до 2017 года предстоит обеспечить новыми жилыми помещениями более 5 000 человек из 189 пришедших в негодность домов. В целом будет ликвидировано 77 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным. Общая стоимость мероприятий составит 2,4 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1 миллиард – софинансирование консолидированного бюджета Волгоградской области.

Всего в рамках взаимодействия региона и Фонда ЖКХ с 2008 по 2014 годы для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья федеральной госкорпорацией было выделено 6,7 миллиардов рублей, в порядке софинансирования регион добавил 2,27 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 1 873 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 263 750 человек, а также предоставление новых квартир 9 605 гражданам, ранее проживавшим в 441 аварийном доме.

Анастасия Корнилова
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