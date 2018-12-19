Жильцы 34 аварийных домов в Волгоградской области получат новые квартиры

Фонд развитию ЖКХ одобрил заявку Волгоградской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья на 2015 год.

Волгоградская область получит для этих целей 286 миллионов рублей. В порядке софинансирования регион добавит 229,62 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры 978 граждан из 34 аварийных домов.

Как сообщает пресс-служба региона, в рамках областной пятилетней программы переселения граждан из аварийного фонда в регионе до 2017 года предстоит обеспечить новыми жилыми помещениями более 5 000 человек из 189 пришедших в негодность домов. В целом будет ликвидировано 77 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным. Общая стоимость мероприятий составит 2,4 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1 миллиард – софинансирование консолидированного бюджета Волгоградской области.

Всего в рамках взаимодействия региона и Фонда ЖКХ с 2008 по 2014 годы для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья федеральной госкорпорацией было выделено 6,7 миллиардов рублей, в порядке софинансирования регион добавил 2,27 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 1 873 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 263 750 человек, а также предоставление новых квартир 9 605 гражданам, ранее проживавшим в 441 аварийном доме.