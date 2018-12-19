Жильцов аварийного дома ждут квартиры в новостройке Краснооктябрьского района Волгограда

Долгожданное новоселье в эти дни отмечают 9 волгоградских семей, расселенных из аварийного дома по улице Палласовской, 26 Красноармейского района. Квартиры новоселам предоставлены в новостройке в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщила руководитель департамента по жилищной политике администрации Волгограда Кристина Панькова, новый 9-этажный дом по улице Нестерова, 16а, куда переезжают семьи, построен в рамках реализации областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство дома финансировалось одновременно из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Новостройка расположена в районе с развитой транспортной инфраструктурой, рядом находятся детские сады, школы и магазины; переселенцы из аварийного дома, получившие ключи от квартир, уже обустраиваются в новых условиях.