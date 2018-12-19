На привокзальной площади Волгограда появится новая схема организации дорожного движения

В Волгограде внедряется новая схема организации дорожного движения на Привокзальной площади. Этот совместный проект ОАО «РЖД», администраций области и города предусматривает, в числе прочего, изменения движения общественного пассажирского транспорта на территории у железнодорожного вокзала. Планируется, что новый транспортный узел «Волгоград» начнет действовать уже в середине февраля.

Проект реализует ОАО «РЖД-Развитие вокзалов». Работы проводятся в соответствии с соглашением о создании транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала «Волгоград-1», заключенным между руководством региона, города и филиала ОАО «РЖД» «Дирекция железнодорожных вокзалов».

Уже с декабря по новым правилам действует паркинг – 30 минут, необходимые для посадки и высадки пассажиров, являются для водителей бесплатными. Кольцевое движение автомобилей вокруг парковки вскоре будет запрещено, согласно проекту, на зону объезда допускается лишь спецтранспорт. Как отмечают разработчики ООО «РВ-проект», это даст возможность обеспечить безопасность граждан при нахождении на территории вокзала. С той же целью на площади установят системы видеонаблюдения.

Важные изменения затронут общественный пассажирский транспорт. Остановки всех маршрутных такси и автобусов, в том числе междугородних, переносятся к троллейбусным. На отстойно-разворотной площадке, рядом с эстакадой улицы Комсомольской, будет организована посадка-высадка пассажиров различных видов транспорта. На въезде на данную территорию установят автоматизированный шлагбаум, при этом все транспортные средства, имеющие право доступа на площадку, планируется оснастить специальными устройствами. Эти меры позволят упорядочить движение на привокзальной площади и прилегающих улицах. Кроме того, в рамках реализации проекта старый диспетчерский пункт МУП «Метроэлектротранс» заменят новым.

Планируется, что плоскостной транспортно-пересадочный узел «Волгоград» начнет действовать с середины февраля. Это станет первым этапом больших преобразований. В дальнейшем развитие узла продолжится, оно предполагает реконструкцию железнодорожного вокзала и строительство нового автовокзала, что обеспечит подъезд к транспортно-пересадочному узлу с внешних дорог и аэропорта и сформирует качественное общественное пространство.