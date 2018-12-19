В развитие Волгоградской области будет вложено 43 миллиарда из федерального бюджета

Почти 43 миллиарда рублей прямых бюджетных инвестиций получит Волгоградская область из федерального бюджета в 2015-2017 годах на строительство объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.

Как сообщило порталу городского развития «Волгоград 2.0» министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций региона, значительная сумма федеральных средств – более 15,9 миллиардов рублей – будет направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. В числе объектов строительство путепровода на автомобильной дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» и реконструкция участка дороги, реконструкция участка трассы «Дон», моста через реку Оленье, почти 30 километров трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», шоссе Авиаторов в областном центре, продолжение строительства второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Второй блок объектов связан с подготовкой к проведению ЧМ-2018. На строительство стадиона в 2015 году направят 9,9 миллиардов рублей, еще 2,2 миллиарда будет вложено в реконструкцию аэропорта, почти 1,5 миллиарда – в объекты коммунальной инфраструктуры (предусмотрена реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция Аэрации» на острове Голодном, водоснабжения поселка Аэропорт, водоочистных сооружений Краснооктябрьского района).

Также средства федерального бюджета будут инвестированы в строительство резервного центра обработки данных федеральной налоговой службы в рабочем поселке Ерзовка (4 миллиарда рублей), реконструкцию Волго-Донского судоходного канала (2,9 миллиардов рублей), строительство Федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжском (2,1 миллиарда рублей).

Финансирование затронет и другие значимые для Волгоградской области объекты. В их числе берегоукрепление Цимлянского и Волгоградского водохранилищ в Калачевском, Чернышковском, Котельниковском и Дубовском районах, строительство научного центра инновационных лекарственных средств в Волгограде, реконструкция сооружений оросительной системы в Городищенском, Быковском, Николаевском и Светлоярском районах, строительство культурно-досугового центра в городе Котельниково.