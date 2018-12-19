В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде возводят гостиницы

25 января, губернатор области Андрей Бочаров провел заседание по подготовке гостиничной инфраструктуры к ЧМ-2018 в Волгограде. Совещание проходило на базе одного из строящихся объектов – отеля «Парк Ин бай Рэдиссон» (Park Inn by Radisson) на улице Балонина в Центральном районе Волгограда. По итогам совещания получена договоренность, что около 9 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций будет вложено в развитие гостиничной сферы Волгоградского региона в рамках программы подготовки к ЧМ-2018.

Брендовая гостиница категории 3* откроет двери для посетителей в апреле этого года. Сегодня здесь работы выполнены более чем на 95%. К услугам гостей – 150 номеров, рассчитанных на проживание 240 человек, а также несколько конференц-залов, ресторан и буфет, где стажировку смогут проходить волгоградские студенты кулинарных специальностей. Всего же в новом отделе будет создано 110 рабочих мест.

На выездном совещании губернатор обсудил со специалистами вопросы развития туризма в регионе. «Волгоград – патриотический центр России, здесь должно быть много гостей. Но для того, чтобы их достойно принять, необходима современная инфраструктура – не только гостиницы, но и дороги, транспорт, аэропорт, вокзал, услуги общепита. Эта тема включена в качестве основной в планы развития региона, кроме того, часть вопросов учитывает и программа подготовки к чемпионату мира», - отметил Андрей Бочаров.

В строящемся отеле «Парк Ин бай Рэдиссон» (Park Inn by Radisson) глава области осмотрел стандартный одно- и двухместный номера, зону приема и ресторан. Губернатор отметил, что уже этой весной в город-герой прибудет много делегаций, в том числе зарубежных, на мероприятия к 70-летию Великой Победы, и новый отель будет задействован в расселении гостей.

Пока по уровню и количеству гостиничных мест Волгоград заметно отстает от других городов России. Однако эту задачу, подчеркнул Андрей Бочаров, предстоит решить в рамках подготовки к ЧМ-2018. Так, областная программа предусматривает открытие в Волгограде 11 отелей, два из них – «Южная» и «Хэмптон бай Хилтон» в Ворошиловском районе Волгограда – уже функционируют. Остальные находятся в различной степени готовности, планируется, что все они будут сданы в эксплуатацию до конца 2016 года.

В частности, речь идет о следующих объектах:

1 гостиница категории 5* – реконструкция гостиничного комплекса «ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12 (157 номеров).

4 гостиницы категории 4* (927 номеров):

– строительство гостиницы «На предмостной площади», ул. Краснознаменская, 5а (196 номеров).

– реконструкция гостиницы Hilton Garden Inn, пр.им. В.И.Ленина, 56а (157 номеров).

– строительство водно-спортивного гостиничного комплекса, ул. Пархоменко, 2 (440 номеров).

– строительство гостиницы «Мономах», ул. Ковровская, 5а (134 номера).

5 гостиниц категории 3* (1046 номеров):

– строительство гостиницы «Hampton by Hillton», ул. Профсоюзная, 13 (157 номеров, функционирует).

– реконструкция гостиницы «Отель Южный», ул. Рабоче-Крестьянская, 18 (175 номеров, функционирует).

– строительство гостиницы Hampton by Hilton Volgograd City Centr, ул. Рокоссовского, 51 (164 номера).

– строительство гостиницы Park Inn by Radisson, ул. им. Михаила Балонина, 7 (150 номеров).

– реконструкция гостиницы «Турист» (400 номеров).

1 гостиница категории 2* – реконструкция спорт-отеля «Старт» (86 номеров).

Всего же в рамках программы ЧМ-2018 в Волгоградском регионе появится более 2 тысяч новых мест для размещения гостей – это полностью соответствует требованиям ФИФА. При этом гостиничный фонд будет включать в себя различные категории номеров. Так, болельщикам предложат не только отели, но и загородные турбазы. Кроме того, администрацией области прорабатывается вопрос об использовании на время проведения мирового первенства общежитий волгоградских вузов. Для этого объекты капитально отремонтируют, а после ЧМ-2018 вернут в обновленном виде, как «наследие чемпионата», студентам