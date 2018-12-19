Культура

В Среднеахтубинском районе появился первый 3D-кинотеатр

19 декабря 2018 г.
.
Общество

В Волгограде пройдут круглые столы, посвящённые уходу за тяжелобольными и помощи бездомным

17 декабря 2018 г.
.
Общество

«Дом.ru» и телеканал «Охотник и рыболов HD» ищут лучшего рыбака

14 декабря 2018 г.
.
Общество
08 февраля 2015 г.
И. Миронова |
.

Молодые ученые волгоградского политеха «учат» ходить человекоподобного робота

Фото: Илья Скворцов

Ежегодно 8 февраля в России отмечается День науки. И каждый год свой вклад в развитие российской науки вносит Волгоград и его люди, небезразличные к научным открытиям и новым свершениям.

Так, в начале января 2015 года в Волгоградском государственном техническом университете появился андроид. Он был приобретен у фирмы «Андроидная техника» (г. Магнитогорск). Перед учеными была поставлена задача «научить» человекоподобного робота ходить. Трудятся над этим специалисты факультета электроники и вычислительной техники, а также кафедры «Теоретическая механика» факультета транспортных комплексов и систем вооружения.

Волгоградские политехники разрабатывают программы управления движением, распознавания голоса и образов для антропоморфного робота AR-600E, которые позволили бы ему автономно передвигаться «на своих двух» в разных направлениях.

Работа над роботом идет полным ходом, андроид уже делает свои первые, по-детски несовершенные, шаги, во многом пока не слушается своих учителей. Но он в умелых руках наших ученых. И, возможно, скоро, как помогли научиться ходить ему, так уже и робот станет помогать людям.

Андроиды могут быть незаменимы во многих сферах. Например, для проведения некоторых ремонтных работ в космосе, для выполнения заданий в радиоактивной среде и др.

Сейчас в мире задача с разработкой программы управления движением для андроида на качественном уровне пока никем решена. Есть роботы, которые неплохо работают руками, но передвигаются они на колесах. И если ученые ВолгГТУ справятся с поставленной задачей, это будет настоящим прорывом в технологиях.

Ирина Миронова
>
 

Другие статьи в рубрике «Общество»

В Волгограде пройдут круглые столы, посвящённые уходу за тяжелобольными и помощи бездомным

«Дом.ru» и телеканал «Охотник и рыболов HD» ищут лучшего рыбака

В Волгограде фильм «Робин Гуд. Начало» покажут за день до российской премьеры

Эстетическая гимнастика в Волгограде