Молодые ученые волгоградского политеха «учат» ходить человекоподобного робота

Ежегодно 8 февраля в России отмечается День науки. И каждый год свой вклад в развитие российской науки вносит Волгоград и его люди, небезразличные к научным открытиям и новым свершениям.

Так, в начале января 2015 года в Волгоградском государственном техническом университете появился андроид. Он был приобретен у фирмы «Андроидная техника» (г. Магнитогорск). Перед учеными была поставлена задача «научить» человекоподобного робота ходить. Трудятся над этим специалисты факультета электроники и вычислительной техники, а также кафедры «Теоретическая механика» факультета транспортных комплексов и систем вооружения.

Волгоградские политехники разрабатывают программы управления движением, распознавания голоса и образов для антропоморфного робота AR-600E, которые позволили бы ему автономно передвигаться «на своих двух» в разных направлениях.

Работа над роботом идет полным ходом, андроид уже делает свои первые, по-детски несовершенные, шаги, во многом пока не слушается своих учителей. Но он в умелых руках наших ученых. И, возможно, скоро, как помогли научиться ходить ему, так уже и робот станет помогать людям.

Андроиды могут быть незаменимы во многих сферах. Например, для проведения некоторых ремонтных работ в космосе, для выполнения заданий в радиоактивной среде и др.

Сейчас в мире задача с разработкой программы управления движением для андроида на качественном уровне пока никем решена. Есть роботы, которые неплохо работают руками, но передвигаются они на колесах. И если ученые ВолгГТУ справятся с поставленной задачей, это будет настоящим прорывом в технологиях.