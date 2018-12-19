Архитектурно-художественный облик современного Волгограда станет предметом обсуждений на городской конференции

19 февраля в конференц-центре Volga Hall состоится конференция «Волгоград сегодня», посвященная вопросам формирования архитектурного облика города в современных условиях.

Целью конференции является объединение действий власти, бизнес-сообщества, архитекторов и проектировщиков Волгограда вокруг данной идеи, а также создание общественного органа, призванного содействовать в реализации принятых решений по улучшению качества городской архитектуры.

Участниками мероприятия станут представители областной и городской администраций, сотрудники комитетов и подразделений, работающих в отрасли градостроительства и градообразования, представители ведущих застройщиков, девелоперских и управляющих компаний Волгограда, НП «Союз профессионалов рынка недвижимости», НП «Союз строителей Волгоградской области», ГООПП «Совет директоров Волгограда», ТПП в Волгоградской области, а также представители бизнес-сообщества. Среди почетных гостей – председатель комитета по строительству Государственной Думы РФ Алексей Русских и президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин.

В рамках конференции состоится обсуждение проблем и перспектив развития современного архитектурно-художественного облика города, также будет выработана стратегия формирования Волгограда как современного мегаполиса, имеющего индивидуальный архитектурный вид.

Во время конференции будет действовать уникальная экспозиция «Волгоград сегодня», где будут представлены фотографии городских новостроек. Все участники смогут выразить свое отношение к объектам выставки путем голосования, ход которого будет транслироваться on-line на экране.

Конференция состоится 19 февраля в 10-00 по адресу: Волгоград, ул. Профсоюзная д. 13, конференц-центр Volga Hall.