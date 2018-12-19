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В. Гурьянова |
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Как «Тёщина остановка» стала площадью Возрождения. Живые улицы Волгограда

Фото: Андрей Жевак

Уважаемые читатели портала «Волгоград 2.0», мы продолжаем наш спецпроект «Живые улицы» – цикл рассказов об истории волгоградских улиц. Сегодня мы расскажем об истории площади Возрождения, известной нашим горожанам более как остановка общественного транспорта в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Через названия улиц, площадей и проспектов нашего города легко проследить его историю: есть наименования, доставшиеся «в наследство» от далекого царицынского прошлого, другие напоминают нам о событиях Сталинградской битвы.

У многих жителей Волгограда на слуху название «площадь Возрождения» и связано оно чаще всего с одноименной остановкой общественного транспорта. Однако мало кто знает, что история этого места уходит своими корнями в царицынские времена.

История территории в районе современной площади Возрождения берет начало в 1896 году, когда в Царицыне появляются французские инженеры Арно и Бушар (в газетах его иногда называют Бушакур) с целью выбора места постройки металлургического завода.

Будущий завод строится за Банным оврагом, который назывался так из-за повсеместно расположенных вдоль него бань. Кроме того, в границах территории от завода ДЮМО до существующей сегодня трамвайной остановки «39-я Гвардейская», располагался стихийно возникший поселок, именовавшийся русской деревней. Здесь процветали питейные заведения, центром жизни поселка был стихийный базар.

Остатки территории Банного оврага. Фото: Андрей Жевак

30 апреля 1897 года прошла торжественная закладка будущего гиганта, после чего был дан старт строительству. В августе того же года вокруг строящегося завода появляются дома для рабочих и служащих, строятся водокачка, временная больница, церковь.

В сентябре 1897 года в газетах появляется информация о строительстве моста через Банный овраг, пока деревянного. Кроме того, сообщается о постройке вдоль моста некоторого количества лавок с целью снабжения продуктами рабочих-строителей. Летом 1898 года начата постройка капитального железнодорожного моста через овраг и 1 декабря того же года после тщательных испытаний состоялось его открытие. В газетах того времени сообщалось о том, что этот мост являлся копией знаменитого моста через Сен-Готард и более точной копией Варгольского виадука на линии Юго-Восточной железной дороги. Из газет мы узнаем имя строителя моста – А. Д. Асеева. Ранее, в 1896 году, было начато строительство железной дороги вдоль берега Волги: эта ветка соединила ст. Волжская и ст. Соляную и шла далее вдоль берега до нобелевского городка, а у станции Банной соединялась с Грязе-Царицынской железной дорогой.

Современный вид площади Возрождения. Фото: Андрей Жевак

Железнодорожное сообщение в Царицыне – один из основных способов передвижения от северных окраин города к центру. До пуска трамвайного маршрута другим способом связи с городом был водный путь. И если второй способ передвижения был недостаточно надежным (например, на пароход «Татарчонок» загружалось по 200–210 человек, что было довольно небезопасно), первый считался весьма удобным. В мае 1900 года в газете «Царицынский вестник» помещено сообщение о планах по открытию железнодорожного сообщения между городом и заводом через Банную ветвь Юго-Восточной железной дороги. Планы по открытию пассажирского железнодорожного сообщения были осуществлены лишь в 1905 году.

В 1913 году в Царицыне появился трамвай. Вплоть до гражданской войны в городе работало три трамвайных маршрута. Один (он же – первый) курсировал от Тихорецкого вокзала (сейчас – вокзал «Волгоград-2») до центральной части города, станции «Царицын» Грязе-Царицынской железной дороги (сейчас – «Волгоград-1»); второй маршрут соединял между собой Купеческую пристань (Центральная набережная) и улицу Воронежскую (ныне – Коммунистическая); третий маршрут, открытый в 1916 году, ходил из центра города в сторону Французского завода. Этот маршрут пересекал царицынские овраги: через Глубокий и Долгий были сооружены земляные дамбы, а через Банный овраг был переброшен железный мост с колеей для гужевого транспорта. Именно на этом, третьем маршруте, появляется наша остановка. Ее называют по-разному: в ряде источников она называлась «Банная», в других – «Тёщина». Можно лишь предположить, что первый топоним – официальный, а второй ближе к народному названию.

Остановка «Банное кольцо» («Тещина остановка»). Фото: из архивов музея МУП Метроэлектротранс

В 1920 году изменилось административно-территориальное деление Царицына и прилегавших к городу территорий: местность бывшего Французского завода была отнесена к одному из новообразованных районов в границах «с северо-востока на юго-запад – Орудийный завод до станции Банная включительно». В последующие годы границы районов города неоднократно изменялись, местность относилась то к Дзержинскому, то к Тракторозаводскому районам вплоть до 1937 года.

1930-е годы для Сталинграда были ознаменованы бурным ростом промышленности и, как следствие, развитием таких отраслей жизни, как коммунальное хозяйство, благоустройство, жилищное и культурное строительство. Так, 1934 год был ознаменован весьма амбициозным проектом для того времени – строительством тракта «СТЗ – Центр – Красноармейск» протяженностью 45 км. Весной 1936 года в городе повсеместно проводились работы по благоустройству: асфальтировали улицы, расширяли и озеленяли тротуары. В плане дорожных работ важным объектом стало строительство моста-дамбы через Банный овраг.

Площадь Возрождения, фрагмент памятника «Линия обороны Сталинграда». Фото: Андрей Жевак

В эти же годы в Сталинграде строят множество общественных и промышленных объектов. К проектированию привлекаются крупные архитекторы. Так, в 1928-1932 гг. московский архитектор Яков Чернихов проектирует ультрамариновый завод «Лазурь». До Великой Отечественной войны завод выпускал ультрамарин, краски; во время войны здесь изготавливали спецкраски для танковой промышленности. В настоящее время на территории разрушенного во время Сталинградской битвы завода расположен так называемый «научный городок»; эта территория была застроена в 1969–1974 гг. О том, что здесь располагался завод, напоминает лишь топоним – улица Химическая.

В 1937 году территория поселка «Лазурь» с расположенным на его территории предприятиями и жилым фондом была передана из Дзержинского в Краснооктябрьский район Сталинграда. В постановлении Президиума Сталинградского облисполкома «О частичном изменении границ между Краснооктябрьским и Дзержинским районом гор. Сталинграда» от 1 апреля 1937 г. №16/13 упомянута причина: «… так как этот поселок населен преимущественно рабочими заводами «Красный Октябрь» и тяготеет к последнему».

В годы Сталинградской битвы месторасположение завода – внутри транспортной петли – снискало своеобразное наименование у Люфтваффе – «Tennis Racquet» («теннисная ракетка») и эта территория являлась местом ожесточенных боев. Кроме того, в ряде источников упоминаются массированные бомбардировки не только заводской территории, но и близлежащей. В книге А. М. Самсонова, посвященной Сталинградской битве, упоминается день 26 октября: «на причал у оврага Банный немцы сбросили до 100 авиабомб, выпустили до 130 мин и свыше 120 артиллерийских снарядов».

«Теннисная ракетка», аэрофотосъемка. Фото: http://warfly.ru/?lat=48.772483&lon=44.577370&z=12

26 октября 1943 года в этом районе Сталинграда возродилось трамвайное движение: первый вагон отправился из центра города к заводу «Красный Октябрь».

Площадью Возрождения остановка «Банная» или «Тёщина» стала называться в послевоенный, восстановительный период. В ряде источников упоминается, что в конце 1940-х годов на «тёщиной остановке» располагалось множество закусочных и пивных, а местный базар слыл местом «любителей подороже продать, да дешево купить». Здесь также стояли «длинные дощатые бараки, сколоченные на скорую руку после войны».

Корпус одного из цехов завода «Красный Октябрь». Фото: Андрей Жевак

Название места – Площадь Возрождения – весьма символично, хотя оно говорит не только о возрождении города в 1950-е гг. Здесь можно однократно увидеть историю местности от Царицына до Волгограда: с одной стороны возвышается корпус одного из цехов завода «Красный Октябрь», с другой видны жилые дома, являющиеся образцом Сталинской архитектуры; с высоты птичьего полета можно и сейчас увидеть очертания знаменитой «теннисной ракетки». А на склоне оврага, как напоминание о боях, стоит танковая башня – один из символов Сталинградской битвы.

Виктория Гурьянова
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