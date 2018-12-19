Как «Тёщина остановка» стала площадью Возрождения. Живые улицы Волгограда

Уважаемые читатели портала «Волгоград 2.0», мы продолжаем наш спецпроект «Живые улицы» – цикл рассказов об истории волгоградских улиц. Сегодня мы расскажем об истории площади Возрождения, известной нашим горожанам более как остановка общественного транспорта в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Через названия улиц, площадей и проспектов нашего города легко проследить его историю: есть наименования, доставшиеся «в наследство» от далекого царицынского прошлого, другие напоминают нам о событиях Сталинградской битвы.

У многих жителей Волгограда на слуху название «площадь Возрождения» и связано оно чаще всего с одноименной остановкой общественного транспорта. Однако мало кто знает, что история этого места уходит своими корнями в царицынские времена.

История территории в районе современной площади Возрождения берет начало в 1896 году, когда в Царицыне появляются французские инженеры Арно и Бушар (в газетах его иногда называют Бушакур) с целью выбора места постройки металлургического завода.

Будущий завод строится за Банным оврагом, который назывался так из-за повсеместно расположенных вдоль него бань. Кроме того, в границах территории от завода ДЮМО до существующей сегодня трамвайной остановки «39-я Гвардейская», располагался стихийно возникший поселок, именовавшийся русской деревней. Здесь процветали питейные заведения, центром жизни поселка был стихийный базар.

30 апреля 1897 года прошла торжественная закладка будущего гиганта, после чего был дан старт строительству. В августе того же года вокруг строящегося завода появляются дома для рабочих и служащих, строятся водокачка, временная больница, церковь.

В сентябре 1897 года в газетах появляется информация о строительстве моста через Банный овраг, пока деревянного. Кроме того, сообщается о постройке вдоль моста некоторого количества лавок с целью снабжения продуктами рабочих-строителей. Летом 1898 года начата постройка капитального железнодорожного моста через овраг и 1 декабря того же года после тщательных испытаний состоялось его открытие. В газетах того времени сообщалось о том, что этот мост являлся копией знаменитого моста через Сен-Готард и более точной копией Варгольского виадука на линии Юго-Восточной железной дороги. Из газет мы узнаем имя строителя моста – А. Д. Асеева. Ранее, в 1896 году, было начато строительство железной дороги вдоль берега Волги: эта ветка соединила ст. Волжская и ст. Соляную и шла далее вдоль берега до нобелевского городка, а у станции Банной соединялась с Грязе-Царицынской железной дорогой.

Железнодорожное сообщение в Царицыне – один из основных способов передвижения от северных окраин города к центру. До пуска трамвайного маршрута другим способом связи с городом был водный путь. И если второй способ передвижения был недостаточно надежным (например, на пароход «Татарчонок» загружалось по 200–210 человек, что было довольно небезопасно), первый считался весьма удобным. В мае 1900 года в газете «Царицынский вестник» помещено сообщение о планах по открытию железнодорожного сообщения между городом и заводом через Банную ветвь Юго-Восточной железной дороги. Планы по открытию пассажирского железнодорожного сообщения были осуществлены лишь в 1905 году.

В 1913 году в Царицыне появился трамвай. Вплоть до гражданской войны в городе работало три трамвайных маршрута. Один (он же – первый) курсировал от Тихорецкого вокзала (сейчас – вокзал «Волгоград-2») до центральной части города, станции «Царицын» Грязе-Царицынской железной дороги (сейчас – «Волгоград-1»); второй маршрут соединял между собой Купеческую пристань (Центральная набережная) и улицу Воронежскую (ныне – Коммунистическая); третий маршрут, открытый в 1916 году, ходил из центра города в сторону Французского завода. Этот маршрут пересекал царицынские овраги: через Глубокий и Долгий были сооружены земляные дамбы, а через Банный овраг был переброшен железный мост с колеей для гужевого транспорта. Именно на этом, третьем маршруте, появляется наша остановка. Ее называют по-разному: в ряде источников она называлась «Банная», в других – «Тёщина». Можно лишь предположить, что первый топоним – официальный, а второй ближе к народному названию.

В 1920 году изменилось административно-территориальное деление Царицына и прилегавших к городу территорий: местность бывшего Французского завода была отнесена к одному из новообразованных районов в границах «с северо-востока на юго-запад – Орудийный завод до станции Банная включительно». В последующие годы границы районов города неоднократно изменялись, местность относилась то к Дзержинскому, то к Тракторозаводскому районам вплоть до 1937 года.

1930-е годы для Сталинграда были ознаменованы бурным ростом промышленности и, как следствие, развитием таких отраслей жизни, как коммунальное хозяйство, благоустройство, жилищное и культурное строительство. Так, 1934 год был ознаменован весьма амбициозным проектом для того времени – строительством тракта «СТЗ – Центр – Красноармейск» протяженностью 45 км. Весной 1936 года в городе повсеместно проводились работы по благоустройству: асфальтировали улицы, расширяли и озеленяли тротуары. В плане дорожных работ важным объектом стало строительство моста-дамбы через Банный овраг.

В эти же годы в Сталинграде строят множество общественных и промышленных объектов. К проектированию привлекаются крупные архитекторы. Так, в 1928-1932 гг. московский архитектор Яков Чернихов проектирует ультрамариновый завод «Лазурь». До Великой Отечественной войны завод выпускал ультрамарин, краски; во время войны здесь изготавливали спецкраски для танковой промышленности. В настоящее время на территории разрушенного во время Сталинградской битвы завода расположен так называемый «научный городок»; эта территория была застроена в 1969–1974 гг. О том, что здесь располагался завод, напоминает лишь топоним – улица Химическая.

В 1937 году территория поселка «Лазурь» с расположенным на его территории предприятиями и жилым фондом была передана из Дзержинского в Краснооктябрьский район Сталинграда. В постановлении Президиума Сталинградского облисполкома «О частичном изменении границ между Краснооктябрьским и Дзержинским районом гор. Сталинграда» от 1 апреля 1937 г. №16/13 упомянута причина: «… так как этот поселок населен преимущественно рабочими заводами «Красный Октябрь» и тяготеет к последнему».

В годы Сталинградской битвы месторасположение завода – внутри транспортной петли – снискало своеобразное наименование у Люфтваффе – «Tennis Racquet» («теннисная ракетка») и эта территория являлась местом ожесточенных боев. Кроме того, в ряде источников упоминаются массированные бомбардировки не только заводской территории, но и близлежащей. В книге А. М. Самсонова, посвященной Сталинградской битве, упоминается день 26 октября: «на причал у оврага Банный немцы сбросили до 100 авиабомб, выпустили до 130 мин и свыше 120 артиллерийских снарядов».

26 октября 1943 года в этом районе Сталинграда возродилось трамвайное движение: первый вагон отправился из центра города к заводу «Красный Октябрь».

Площадью Возрождения остановка «Банная» или «Тёщина» стала называться в послевоенный, восстановительный период. В ряде источников упоминается, что в конце 1940-х годов на «тёщиной остановке» располагалось множество закусочных и пивных, а местный базар слыл местом «любителей подороже продать, да дешево купить». Здесь также стояли «длинные дощатые бараки, сколоченные на скорую руку после войны».

Название места – Площадь Возрождения – весьма символично, хотя оно говорит не только о возрождении города в 1950-е гг. Здесь можно однократно увидеть историю местности от Царицына до Волгограда: с одной стороны возвышается корпус одного из цехов завода «Красный Октябрь», с другой видны жилые дома, являющиеся образцом Сталинской архитектуры; с высоты птичьего полета можно и сейчас увидеть очертания знаменитой «теннисной ракетки». А на склоне оврага, как напоминание о боях, стоит танковая башня – один из символов Сталинградской битвы.