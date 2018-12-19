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30 ноября 2015 г.
А. Вартан |
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Анастасия Балахнина: «Проект «Голос» – это прекрасный сон!»

Фото: Ани Вартан

Проект на первом канале «Голос» в этот раз был особенно интересен Волгограду, ведь мы могли следить за выступлениями нашей землячки. Анастасия Балахнина – довольно юная девушка, но весьма с сильным духом человек: подавая три раза заявку, она не теряла надежду получить приглашение на самый знаменитый в наше время вокальный конкурс России.

Любовь Анастасии к музыке началась еще в раннем возрасте, когда на день рождении своей мамы в качестве подарка она сочинила песню «Торт». Первое выступление на сцене произошло с танцевальным номером. Окончив школу, не возникло вопроса, куда идти учиться, дорога вела только в консерватории им. Серебрякова.

«Голос» это рулетка», говорит певица. О слепых прослушиваниях, о наставнике, о работе в команде и о творческих планах более подробно в нашем специальном видеоинтервью:

Ани Вартан
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