Михаил Делягин на семинаре в Волгограде: «В новых условиях необходимо развивать нестандартное, творческое мышление»

Совсем недавно Волгограду был представлен авторский семинар Михаила Делягина «Изменения в экономике. Что делать бизнесу. Прогнозы 2016». Приоткроем завесу тайны перед читателями и подумаем, что же в ближайшем будущем делать не только бизнесу, но и всем нам.

Михаил Делягин – доктор экономических наук, известный отечественный экономист, аналитик, общественный и политический деятель. Член совета по внешней и оборонной политике. Член президиума национального инвестиционного совета. Действительный государственный советник II класса.

Начал встречу столичный гость такими словами: «Волгоград – не только самый длинный, но и самый патриотичный город России. Рекордное количество людей спросили моё мнение о городе. Это при том, что я не выходил из гостиницы».

А далее последовало совсем не радужное описание глобальной действительности. Нам предстоит жить в эпоху постоянных крупных изменений. При этом снижается уровень познавания мира, происходит приспособление сознания к реальности, нежели приспособление окружающего мира к нашим потребностям. Система образования служит поддержанию стабильности, учит покорности, создавая Новое Средневековье. По формальной логике наш разум превзойдут компьютерные технологии. Поэтому в новых условиях необходимо развивать нестандартное, творческое мышление.

Что касается российской экономической ситуации, по мнению эксперта, улучшений не предвидится, так как вместо поощрения развития происходит его подавление. Уже сейчас падают реальные доходы населения, более 80% которого находится за чертой бедности, возрастает государственный долг, а после июля 2016 года ожидается срыв в системный кризис. Хотя есть вероятность его предотвращения государством.

Однако, в любом случае, нынешний период, называемый кризисом, – это новая реальность, которая продлится много лет.

Вторая половина встречи прошла в более позитивном ключе, так как обсуждались наиболее перспективные и жизнеспособные варианты поведения. Михаил Геннадьевич поделился идеями для бизнеса и ответил на острые вопросы аудитории.

Возможными индивидуальными стратегиями бизнеса являются: накапливание потенциала, концентрация в точках благополучия, захват пространств.

Хоть и менее привлекательным для бизнеса, но очень важным направлением деятельности является оздоровление общества.

Не следует стесняться заимствовать у развитых стран технологии, прежде всего социальные. И вводить их в наше общество с минимальными изменениями.

В завершение снова пара слов о приятном. Стоит отметить важность нашего рационального, не лишенного критики, патриотизма. Он обеспечивает внутреннюю прочность государства. Но для достижения общей идентичности необходимо найти общее для всех дело.